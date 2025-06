Giro d’Italia femminile 2025: il percorso e le 8 tappe ai raggi X

Tutto pronto per la partenza del Giro d’Italia femminile 2025. La corsa italiana si articola in otto tappe che verranno disputate dal 6 al 13 luglio per un totale di 939,6 chilometri. L’anno scorso fu Elisa Longo Borghini a trionfare, non perdendo mai la maglia di leader della classifica. Quest’anno la neo campionessa italiana punta a bissare il successo del 2024.

Il giro si aprirà con una cronometro individuale di 14,2 chilometri che verrà interamente disputata a Bergamo. Non ci sono rilevanti difficoltà altimetriche ma il percorso cittadino, pieno di curve e leggere salite, dovrà essere interpretato in modo corretto da chi punta alla classifica generale. La prima vera tappa della corsa sarà la seconda (Clusone-Aprica 92km), senza particolari salite ma con uno strappo nel finale che potrebbe risultare decisivo.

La terza tappa, Vezza d’Aglio-Trento (122km), propone un percorso singolare. La frazione infatti si aprirà con la salita del Passo del Tonale ed una lunga discesa che porterà a valle. Da qui un lungo tratto con lievi ondulazioni porterà probabilmente alla prima vera volata di questo Giro. Bisogna però aspettare la quarta tappa per trovare il primo arrivo in salita. Da Castello Tesino partirà un percorso ondulato che attraverserà il GPM di terza categoria di Cugnan, per poi affrontare la breve salita di Ca’ del Poggio. Il muro di Santo Stefano anticiperà poi la salita finale di Pianezze (11.2 km al 7% di pendenza media).

La seconda parte del Giro 2025 si apre con 120 chilometri totalmente pianeggianti da Mirano a Monselice che si concluderanno con la seconda volata di gruppo. Dalla sesta tappa (Bellaria-Igea Marina-Terre Roveresche, 145km) si ricomincia a salire. Il breve inizio pianeggiante anticipa la salita nel territorio di San Marino che porta successivamente verso il confine e la seguente discesa. Da qui partono una serie di saliscendi, con in mezzo le salite di Monteccicardo e di Beato Sante, che poi rimettono sulla salita finale, preceduta ancora da nuovi strappi.

La penultima tappa potrebbe essere quella decisiva. La settima frazione (Fermignano-Monte Nerone,150km) si apre infatti con un tratto in leggera salita che porta ad Acquapartita, da qui si scende verso il GPM di Moria e quello di Passo della Croce. Le difficoltà non finiscono qui, infatti il GPM di La Forchetta anticipa un nuovo tratto in falsopiano che porta sulla salita finale di Monte Nerone (8km con punte del 12%). La tappa finale sarà un vero e proprio saliscendi che riprende il circuito del Campionato del mondo 2020. L’arrivo, dopo 134 chilometri all’autodromo di Imola, incoronerà la nuova regina del Giro d’Italia Women 2025.