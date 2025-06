Giro d’Italia femminile 2025: annunciate le ventidue squadre al via, cinque le italiane

Terminato il Giro d’Italia al maschile, in casa RCS si inizia a pensare alla prossima corsa a tappe da organizzare, quella totalmente in Rosa, al femminile. Appuntamento dal 6 al 13 luglio prossimi per una delle gare più importanti a livello World Tour.

Oggi sono state annunciate le squadre al via: saranno ventidue le compagini presenti. Oltre alle quindici World Tour spazio anche a due UCI Women’s ProTeams e a cinque Wild Card italiane: Aromitalia 3T Vaiano, BePink – Imatra – Bongioanni, Isolmant – Premac – Vittoria, Team Mendelspeck e-Work e Top Girls Fassa Bortolo.

SQUADRE GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM

CANYON//SRAM ZONDACRYPTO

CERATIZIT PRO CYCLING TEAM

FDJ-SUEZ

FENIX-DECEUNINCK

HUMAN POWERED HEALTH

LIDL – TREK

LIV-ALULA-JAYCO

MOVISTAR TEAM

ROLAND

TEAM PICNIC POSTNL

TEAM SD WORX – PROTIME

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM ADQ

UNO-X MOBILITY

EF EDUCATION – OATLY

LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI

AROMITALIA 3T VAIANO

BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI

ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA

TEAM MENDELSPECK E-WORK

TOP GIRLS FASSA BORTOLO