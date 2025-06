Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Roma-Roma: orari, percorso, favoriti. Passerella per i velocisti

È tempo di passerella al Giro d’Italia 2025: si chiude la Corsa Rosa con l’ultima frazione che si disputerà nella Capitale, a Roma. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

I ciclisti attraverseranno i Giardini Vaticani e usciranno dalla Porta del Perugino per dirigersi verso il ritrovo di partenza allestito presso le Terme di Caracalla. La corsa arriva fino ad Ostia, chilometro 32,2, si cimenta con lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco, transita sul traguardo per poi tornare indietro verso la partenza e affrontare gli otto giri da 9,5 chilometri del circuito finale. L’arrivo è previsto al Circo Massimo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 1 Giugno-Ventunesima tappa Giro d’Italia 2025 Roma-Roma (143 km)

Orario di partenza: 15:05

Orario di arrivo: 18.45 circa

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:20 alle 18:45; Eurosport 1 dalle 14:45 alle 19:30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Sarà volata, senza il minimo dubbio. Sono rimasti in gara i tre velocisti più performanti di questa Corsa Rosa: la sfida annunciata è tra Olav Kooij, forse il più puro tra gli sprinter, dunque perfetto per questa frazione, Kaden Groves, vincitore a Napoli, e Mads Pedersen, che potrà sfoggiare la Maglia Ciclamino. In casa Italia speranze affidate a Matteo Moschetti.