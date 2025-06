Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Punto più alto della mia carriera. Ho cambiato squadra per arrivare a tutto questo”

Passerella d’onore a Roma per Simon Yates, che ha festeggiato la vittoria del Giro d’Italia 2025. Una chiusura perfetta per la Visma| Lease a Bike, perchè, oltre al trionfo del britannico, è arrivato anche il successo di Olav Kooij nello sprint finale. Questa, però, è stata soprattutto la giornata di Yates, dopo la grande impresa sul Colle delle Finestre di ieri, con il clamoroso ribaltone in classifica generale nei confronti di Isaac Del Toro e Richard Carapaz

Le prime parole di Yates dopo il trionfo: “La sensazione di essere il vincitore del Giro è splendida. Pian piano sto capendo cosa sia successo. Oggi ho iniziato a rendermene conto quando gli altri corridori del gruppo venivano a farmi i complimenti. Essere sul podio insieme alla squadra e avere qui con me la mia compagna è bellissimo. Ho sempre fatto il massimo per arrivare al meglio a questa corsa”.

Sul suo approdo alla Visma | Lease a Bike: “Uno dei motivi per cui ho cambiato era perché cercavo qualcosa in più. Ho deciso di fare un cambiamento, anche perché vedevo che non arrivavano i risultati. Direi che il cambiamento ha dato i suoi risultati”.

Sui programmi futuri, dove andrà a ricoprire un altro ruolo rispetto al Giro: “Al momento ho il Tour de France 2025 in programma e ci andrò come gregario per Jonas Vingegaard. Nessun dubbio su questo. Lui è uno dei grandi favoriti, io spero di essere al meglio per sostenerlo nella lotta per la vittoria del Tour”.

Ancora sulla vittoria del Giro: “Non so se la mia carriera possa cambiare con questa vittoria, ma di sicuro penso di aver toccato il punto più alto. Non so quanto meglio di così possa andare in futuro, partendo da qui”.