Giro d’Italia 2025, Olav Kooij completa il trionfo della Visma e vince a Roma. Simon Yates trionfa in classifica generale

Gran finale per il Giro d’Italia 2025. Dopo lo spettacolo sulle montagne ed il ribaltone sul Colle delle Finestre si chiude l’edizione numero 108 della Corsa Rosa con la ventunesima tappa, a Roma, dedicata a Papa Francesco. Ad imporsi nella classica volata finale è Olav Kooij che completa, con la doppietta personale, il trionfo della Visma | Lease a Bike oggi in una veste particolare, nera e rosa.

Prima parte di gara dedicata ovviamente alla passerella della Maglia Rosa Simon Yates e della sua squadra. In generale inizio della tappa con scenari meravigliosi nella Capitale tricolore. La vera gara è iniziata a circa 70 chilometri dall’arrivo: il primo attacco quello di Michael Hepburn (Team Jayco Alula), poi la risposta di un quartetto formato da Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti-Visit Malta, Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), a cui si è unito anche Josef Cerny (Soudal Quick-Step).

Questi sei corridori hanno animato la corsa, con le squadre dei velocisti che però sono andate a chiudere il gap preparando al meglio lo sprint. I Visma | Lease a Bike hanno preso in mano l’iniziativa a due chilometri dal traguardo in una maniera devastante, con Edoardo Affini e Wout van Aert veramente incredibili a lanciare la volata di Olav Kooij che ha completato il tutto alla perfezione dominando in lungo e in largo. Alle spalle del neerlandese Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) ed un ottimo Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Top-10 in casa Italia anche per Filippo Baroncini (UAE Team Emirates – XRG), settimo, Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), nono, e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) decimo.