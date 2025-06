Giro d’Italia 2025, il bilancio di Cordiano Dagnoni: “Il lavoro con i giovani sta dando i risultati sperati”

I giovani al centro. Esprime soddisfazione Cordiano Dagnoni, Presidente della Federciclismo intervenuto alla chiusura del Giro d’Italia 2025, corsa che ha visto la sua conclusione ieri, con la ventunesima tappa andata in scena tra le innumerevoli meraviglie di Roma. La massima autorità del ciclismo italiano ha commentato ai microfoni dell’Agenzia di stampa ANSA quanto visto nel corso delle tre settimane, ponendo ovviamente l’accento sui risultati ottenuti dai corridori italiani.

“Il ciclismo italiano saluta la maglia rosa per un giorno di Diego Ulissi, il successo di tappa di Christian Scaroni, la maglia azzurra degli scalatori tra le più iconiche della corsa di Lorenzo fortunato, il quinto posto finale di un corridore esemplare come Damiano Caruso e il sesto di una promessa, ormai splendida realtà, che risponde al nome di Giulio Pellizzari. Il lavoro di questi anni con i giovani inizia a dare i frutti sperati”, queste le parole di Dagnoni, pronunciate dopo aver fatto i complimenti a Simon Yates, vincitore della Corsa Rosa 2025.

Il Presidente ha poi aggiunto: “Si è concluso un Giro d’Italia che ancora una volta ha portato il ciclismo in ogni angolo del nostro Paese. Ringrazio, a nome di tutto il movimento ciclistico, coloro che hanno reso possibile questa splendida avventura e coloro che l’hanno raccontata con professionalità e attenzione”.

In ultimo Dagnoni ha dato appuntamento alle prossime competizioni: “Esorto tutti insieme a lavorare adesso per le altri importanti sfide che ci attendono a cominciare dal Giro Next Gen e dal Giro Women. Insieme a RCS Sport il nostro lavoro è per fa crescere tutto il movimento ciclistico italiano”.