Giro di Svizzera femminile, Reusser supera nello sprint Vollering e si prende la prima tappa

Si apre nel segno di Marlene Reusser la decima edizione del Giro di Svizzera 2025 femminile. La padrona di casa si è infatti imposta in volata in occasione della prima tappa della corsa elvetica, che ha visto un percorso di 95.5 km con partenza ed arrivo a Gstaad.

Nello specifico l’atleta in forza al Movistar Team ha attaccato poco prima del trentesimo chilometro, nello specifico sulla salita del Juanpass, per poi essere raggiunta poco dopo da Demi Vollering (FDJ -SUEZ). Le due cicliste sono così rimaste in fuga per oltre 60 km.

Poi, a 300 metri dall’arrivo, è cominciato lo sprint, in cui ad avere la meglio è stata la bernese che, nella fattispecie, ha sconfitto l’ex compagna di squadra. Al terzo posto si è invece posizionata la polacca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto).

Da segnalare la quinta piazza di Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) e la sesta di Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team). La miglior italiana è stata invece Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL), mentre Marta Cavalli (Team Picnic PostNL) si è posizionata al sedicesimo posto.

Reusser si è ovviamente portata anche in testa alla classifica generale, con un margine di 4’’ su Vollering. Niewiadoma è invece terza a 1’51’’. Domani, venerdì 13 giugno, si svolgerà la seconda frazione, con partenza da Gstaad ed arrivo ad Oberkirch (161.7 km).