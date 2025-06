Giro di Svizzera: Elisa Balsamo trionfa allo sprint nella terza tappa! Reusser ancora leader

Elisa Balsamo sale in cattedra in occasione della terza tappa del Giro di Svizzera 2025 femminile. La ciclista della Lidl-Trek ha infatti fatto sua la frazione di 123,1 km con partenza da Oberkirch ed arrivo a Küssnacht, imponendosi allo sprint.

La gara è stata contrassegnata quasi nella sua interezza dalla fuga in solitaria della nordamericana Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), comunque ben controllata dal gruppo, il quale le ha concesso un vantaggio massimo di due minuti, per poi riprenderla quando mancavano 35 km al traguardo. Da lì si sono susseguiti diversi tentativi di allungo, non andati a buon fine.

In volata la nativa di Cuneo ha inscenato un duello avvincentissimo con Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime), superandola con una zampata al fotofinish. Al terzo posto si è invece piazzata la padrona di casa Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), precedendo la polacca Agniszka Skalniak-Sojka (CAYNON//SRAM zondacrypto) e soprattutto l’olandese Demi Vollering (FDJ-Suez) che, con il sesto posto di oggi, ha battuto la diretta avversaria per la classifica generale Marlen Reusser (Movistar Team), piazzatasi sesta conservando però la maglia gialla malgrado un secondo perso con i traguardi volanti.

Quando manca soltanto una tappa alla fine della corsa, l’appena citata Ruesser guida quindi le operazioni. Vollering è seconda a 3”, mentre Niewiadoma è terza a 1’23”. I giochi sono aperti per un atto finale che si preannuncia spettacolare.