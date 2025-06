Giro di Svizzera femminile 2025, Kraak vince in solitaria la seconda tappa. Reusser resta leader

Vittoria in solitaria di Amber Kraak nella seconda tappa del Giro di Svizzera donne. L’olandese della FDJ-SUEZ ha lasciato le compagne di fuga a una trentina di chilometri dal traguardo ed è andata a prendersi uno splendido successo all’arrivo a Oberkirch. Si tratta della terza vittoria in carriera per Kraak, che non vinceva dal febbraio dell’anno scorso, quando vinse una tappa allo UAE Tour.

Seconda posizione, ma staccata di quasi due minuti, per la polacca Marta Lach (Team SD Worx – Protime), che faceva parte della fuga che ha caratterizzato questa frazione proprio insieme a Kraak. Le altre compagne di fuga erano la polacca Agnieszka Skalniak-Sojka (CANYON//SRAM zondacrypto), la neozelandese Henrietta Christie (EF Education-Oatly) e l’austriaca Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck).

Nel finale ci sono stati una serie di scatti da parte delle pretendenti alla classifica generale. A prendere qualche secondo di vantaggio sono state la svizzera Elise Chabbey (FDJ-SUEZ), terza al traguardo a 2”43, la spagnola Mavi Garcia ( Liv AlUla Jayco) e la polacca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto).

Loro tre hanno guadagnato qualche secondo nei confronti di Marlen Reusser (Movistar Team) e Demi Vollering (FDJ-SUEZ). La svizzera e l’olandese si sono controllate tra loro, arrivando rispettivamente sesta e settima con lo stesso ritardo di tre minuti e tredici secondi. Insieme a loro anche l’azzurra Eleonora Ciabocco, che aveva provato anche ad agganciarsi alla fuga vincente nel corso della tappa. In classifica generale Reusser comanda sempre con appena quattro secondi di vantaggio su Vollering. Terzo posto per Niewiadoma (+1.21), mentre grazie alla tappa di oggi riesce ad entrare nella Top-10 anche Eleonora Ciabocco ( Team Picnic PostNL).