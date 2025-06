Giro di Svizzera femminile 2025, domani il via da Gstaad. Tutte contro Demi Vollering

Tutte contro Demi Vollering. Si può riassumere così il Giro di Svizzera femminile 2025, con l’olandese che va a caccia del bis dopo aver trionfato anche la passata stagione sulle strade elvetiche. Un momento eccezionale quello della capitana della FDJ – SUEZ, che nel 2025 ha praticamente vinto tutte le corse a tappe a cui ha partecipato, prima fra tutte la Vuelta a Espana, ma successivamente anche la Itzulia e la Volta Ciclista a Catalunya.

Vollering è assolutamente la donna da battere anche in questo Giro di Svizzera, che sarà composto da quattro tappe e che partirà domani da Gstaad con una frazione che avrà anche l’arrivo nella stessa cittadina elvetica. Le difficoltà maggiori sono tutte all’inizio, visto che subito si farà selezione con il GPM di prima categoria del Jaunpass, salita da 8km con pendenza media dell’8,4%. Superata questa asperità la tappa diventa più tranquilla, ma non c’è alcun dubbio che la salita farà subito malissimo e spaccherà completamente il gruppo.

Anche la seconda tappa da Gstaad a Oberkirch si presenta decisamente scoppiettante. Attenzione al GPM di prima categoria dello Schallenberg (3,3km al 6,8%) e poi nel finale al Menzberg, con i primi 3 km anche sopra l’8% e poi i successivi cinque al 6%. Una frazione durissima e sarà assolutamente lotta per le pretendenti alla classifica generale.

La terza tappa forse permette di tirare leggermene il fiato, anche se è un continuo saliscendi da Oberkirch a Kussnacht, dove ci sarà il traguardo non solo della terza tappa, ma anche la partenza e l’arrivo di una quarta frazione che presenta ancora salite, compreso il Michaelskreuz (3,8km al 9.1%) da affrontare per due volte ad inizio e fine tappa.

Si è detto di Vollering grande favorita, ma le rivali comunque non mancano. La connazionale Mischa Bredewold, la polacca Katarzyna Niewiadoma e soprattutto la padrona di casa Marlen Reusser, vincitrice del Giro di Svizzera nel 2023 proprio davanti a Vollering. In casa Italia si punta a qualche piazzamento, mentre per la classifica generale possono provarci Monica Trinca Colonel e Marta Cavalli.