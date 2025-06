Giro di Svizzera 2025: vince ancora Joao Almeida, Kevin Vauquelin resiste in vetta

Arrivo in salita in quel di Emmetten per la tappa numero sette del Giro di Svizzera. Ad imporsi è nuovamente Joao Almeida, che rosicchia secondi in chiave classifica generale su Kevin Vauquelin, il quale continua ad essere in maglia gialla alla vigilia della cronometro conclusiva.

Sette uomini sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Quinn Simmons (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Felix Engelhardt (Team Jayco Alula), Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike), Hugo Houle (Israel Premier Tech).

L’ultimo ad arrendersi all’approccio dell’ascesa finale è stato Simmons. Da lì in poi battaglia tra i big: Felix Gall ha tentato la sortita solitaria, ma sono rinvenuti Kevin Vauquelin, Joao Almeida ed Oscar Onley, che si sono andati a giocare la vittoria in uno sprint ristretto. Almeida si è imposto in volata davanti ad Onley e Vauquelin, che ha conservato il primato in vista dell’ultima frazione.