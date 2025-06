Giro di Svizzera 2025, trionfo finale di Joao Almeida. Il lusitano domina la cronoscalata di Stockhütte e completa la rimonta

Parla portoghese l’edizione 2025 del Giro di Svizzera. Nell’ultima tappa, la Beckenried-Stockhütte di 10,1 chilometri, Joao Almeida conclude la sua prova nella cronoscalata con il tempo di 27’33’’58’’, conquista la terza vittoria di tappa, infligge 1’40’’ di distacco a Vauquelin e firma così un nuovo prestigioso successo nella sua eccellente annata dopo il Giro dei Paesi Baschi e il Giro di Romandia.

Il portoghese completa così una splendida settimana vissuta in costante crescendo dopo gli oltre tre minuti di distacco accumulati nella prima tappa. Il suo recupero è stato costante nel corso delle varie tappe con la differenza costruita nelle tappe di montagna.

Sul traguardo di Stockhütte il capitano della UAE Team Emirates-XRG precede di venticinque secondi l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team, di un minuto e dodici secondi il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL e di un minuto e quaranta secondi Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels.

In classifica generale Joao Almeida, alla ventunesima affermazione della sua carriera da professionista, precede di un minuto e sette secondi il transalpino Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels, di un minuto e cinquantotto secondi il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL e di due minuti e venti secondi l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Sfuma in extremis il podio per il francese Julian Alaphilippe. L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team chiude in quinta posizione con tre minuti e cinquantasette di ritardo.