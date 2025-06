Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi La Punt-Santa Maria in Calanca: orari, percorso, favoriti. Il San Bernardino sarà decisivo?

Dopo la grande vittoria nella quarta tappa di Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), il Giro di Svizzera 2025 propone oggi una frazione che potrebbe rappresentare lo snodo principale per il finale. Ci avviciniamo alla conclusione delle otto tappe della corsa elvetica, e la frazione odierna ha tutte le caratteristiche per essere decisiva e per muovere gli equilibri in una classifica generale guidata sempre da Romain Gregoire (Groupama-FDJ). Andiamo ad analizzare nel dettaglio le difficoltà della quinta frazione.

PERCORSO

Si inizia immediatamente a salire verso il primo GPM di giornata, il Julierpass (7.3 km ad una pendenza media del 6,5%), per poi affrontare un lungo tratto in discesa. Passati i primi 70 chilometri la strada ricomincerà a tendere all’insù, verso il GPM di San Bernardino (7,5 km al 6% di pendenza media). Da qui i corridori affronteranno nuovamente la discesa che porterà a valle. Le asperità però non finiscono qui e, nel finale, dovrà essere affrontata due volte la salita di Castaneda (4.5 km al 9,8%) prima dell’arrivo a Santa Maria in Calanca dopo 183.8 chilometri complessivi.

PROGRAMMA

Giro di Svizzera – Quinta tappa La Punt-Santa Maria in Calanca (183.8 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 14.50

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, NOW Tv, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 14.30

FAVORITI

Dopo la grande vittoria solitaria di ieri, Joao Almeida è pronto a dire la sua anche nella frazione odierna. Il portoghese della UAE Team Emirates ha un distacco dalla maglia gialla superiore ai 2 minuti e dovrà sicuramente attaccare per colmare il gap. Da tenere d’occhio anche la maglia gialla di Romain Gregoire ed i suoi principali inseguitori: Ben O’Connor (Team Jayco Alula) e Kevin Vauquelin (Arkèa B&B Hotels). Particolare attenzione va posta anche su nomi quali Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) sempre forti in salita seppur fuori classifica.