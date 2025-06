Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Küssnacht -Küssnacht orari, percorso, favoriti. Occhio al meteo

Si comincia. Oggi, domenica 15 giugno 2025, inizia ufficialmente il Giro di Svizzera 2025, celebre e storica corsa a tappe arrivata alla sua ottantottesima edizione. Nella giornata odierna i corridori affronteranno la prima frazione che, nella fattispecie, prevede un percorso di 129.4 km con partenza ad arrivo da Küssnacht. Potrebbe rivelarsi una tappa molto particolare, complice i possibili temporali attesi nel pomeriggio elvetico.

PERCORSO

Si tratta della tappa in linea più corta di tutta la rassegna. Lungo il tracciato sono situati quattro GPM, distribuiti tra la prima e la seconda parte. Poco dopo il via si presenterà la salita di Adligenswilerstrasse (1,6 km al 6,1%), preludio di un circuito lungo 23,3 km che includerà anche il GPM non poco impegnativo di Michaelskreuzstrasse (3,8 km all’8,9%). L’uscita del circuito, in cui si percorre la prima asperità in direzione contraria, condurrà al traguardo. Segue quindi il primo nonché unico giro del secondo circuito: cinquanta km, la maggior parte di questi pianeggianti, fatta eccezione per alcuni saliscendi. Dopo essere transitati ancora una volta all’arrivo (in senso opposto), i protagonisti affronteranno nuovamente le due ascese di inizio tappa. Attenzione in particolare alla seconda salita che potrebbe rappresentare poi un buon lancio, considerata la discesa potenzialmente congegnale per un attacco.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 15 giugno: prima tappa –Küssnacht -Küssnacht (129.4 km)

Orario di partenza: 14.33

Orario di arrivo: 17.45 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15:00 Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Fari puntati sulla UAE Team Emirates XRG. La squadra emiratina, oltre al favorito per la generale Joao Almeida, può contare su due pedine in grado di fare saltare il banco nel finale. Stiamo parlando di Jan Christen e António Morgado. Da non sottovalutare inoltre Clément Champoussin (XDS Astana) e Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), oltre che il francese Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale). Spazio infine anche a Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Romain Grégoire (Groupama – FDJ), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels).