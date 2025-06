Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Heiden-Piuro: orari, percorso, favoriti. Lo Splügenpass sarà lo spartiacque?

Il Giro di Svizzera 2025 fa il suo cameo in Italia. Oggi, mercoledì 18 giugno, la quarta frazione della corsa elvetica prevede un percorso di 193.5 km con partenza da Heiden ed arrivo in quel di Piuro, località della Valchiavenna. Frazione particolare per i corridori, complice la presenza di una sola, ma significativa, asperità: il Passo dello Spluga, valico con cui i protagonisti entreranno nel nostro Paese.

Attualmente, in testa alla classifica generale c’è Romain Gregoire (Groupama-FDJ), il quale difende 25 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike) si trova invece al terzo posto con 27 secondi di ritardo. Da monitorare Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), anche lui quarto a 27 secondi, oltre che Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), quinto ad un minuto e diciotto.

PERCORSO

La tappa odierna partirà da Heiden (arrivo della frazione precedente). L’inizio sarà tranquillo, con ben 110 km perlopiù pianeggianti che porteranno all’unica grande asperità della giornata, ovvero il già citato Passo dello Spluga, con un livello di difficoltà sempre crescente. Il primo step sarà Thusis, poi il GPM di Sufers, dove i corridori troveranno una pendenza media del 5,7%. Una volta superato il GPM sarà quindi la volta del passaggio a Splügen, dove è collocato il Tissot KM, preludio della parte più ostica di tutto il tracciato: lo Splügenpass, con 8800 metri al 7,4%. Il passaggio in Italia coinciderà con l’inizio di una discesa, in alcuni tratti tecnica, utile per rimescolare le carte. Una volta arrivati a Chiavenna, i protagonisti non si direzioneranno subito verso Piuro, bensì prenderanno una deviazione utile per allungare il percorso. A seguito dello sprint intermedio – posto. A 8 km dalla conclusione – si tornerà a salire leggermente fino all’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI SVIZZERA 2025

Mercoledì 18 giugno – Quarta tappa Heiden-Piuro Valchiavenna (193.2 km)

Orario di partenza: 12:10

Orario di arrivo: 17:00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 14:50 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14:50

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Inutile dire che il grande atteso sarà Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), chiamato alla rimonta in ottica classifica generale andando a recuperare il tempo perso nell’appuntamento inaugurale. Da non sottovalutare il compagno di squadra Jan Christen oltre che Felix Grossschartner, fino a questo momento uno dei più brillanti della squadra emiratina. Ma sono tanti i profili motivati ad attaccare. Da Felix Gall (Decathlon AG2r La Mondiale) a Javier Romo (Movistar), passando per Aleksandr Vlasov (Red Bull – Bora – hansgrohe) e Oscar Onley (Team Picnic PostNL). Considerate le caratteristiche, importante rimarcare anche le possibilità di Ben O’ Connor (Team Jayco AlUla) e Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).