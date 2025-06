Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Beckenried- Stockhütte: orari, percorso, favoriti. Almeida vuole completare la rimonta

Siamo al momento della verità per l’edizione 2025 del Giro di Svizzera 2025, si corre l’ottava ed ultima tappa, la Beckenried- Stockhütte di 10,1 chilometri. Il portoghese Joao Almeida si è aggiudicato la tappa di ieri grazie alla prepotente rimonta finale con cui ha regolato allo sprint il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) e la maglia gialla Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), colpevole forse di aver lanciato la sua volata con anticipo eccessivo.

In testa alla classifica generale c’è sempre il transalpino Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Il secondo successo di tappa consente al corridore della UAE Team Emirates-XRG di conquistare la seconda posizione, a 33’ dal leader. Completa il podio il francese Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), staccato di 41’’ dal suo connazionale.

Una corsa equilibrata, vissuta sul tentativo di rimonta del grande favorito della vigilia dopo il ritardo accumulato nella prima tappa, si decide con la cronoscalata conclusiva. Nell’arco di dieci chilometri i primi tre della graduatoria si sfideranno infatti per decidere quale sarà la conformazione definitiva del podio. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

I corridori si cimentano con un percorso breve ed impegnativo. L’unico rilevamento intermedio è posto al chilometro 4,5 e sarà il riferimento ufficiale per capire l’andamento della prestazione dei diversi corridori. Gli ultimi 5,3 chilometri di corsa rappresentano il tratto più difficile della gara con una pendenza media del 9,8%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI SVIZZERA 2025

Domenica 22 giugno-Ottava tappa Beckenried- Stockhütte (10,1 km)

Orario di partenza primo corridore: 11:38

Orario di arrivo ultimo corridore: 17:00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15:05 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 15:05

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Innegabile affermare che Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) sia il grande favorito della vigilia. Il portoghese deve recuperare poco più di trenta secondi al leader della generale e sembra avere tutte le carte in regola per vincere la terza corsa stagionale dopo il Giro dei Paesi Baschi e il Giro di Romandia. Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) proverà con le unghie e con i denti a resistere a quella che sembra l’inarrestabile rimonta del suo rivale. Lotterà con tutte le proprie forze per conquistare quello che rappresenterebbe un meritatissimo podio anche Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL), staccato di 1’19’’ dalla testa della classifica, proverà a rimontare per cercare di ottenere almeno il gradino più basso del podio.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO DI SVIZZERA

1 11:38:00 75 LE GAC Olivier GFC

2 11:39:00 155 EDMONDSON Alexander TPP

3 11:40:00 193 GRIGNARD Sebastien LOT

4 11:41:00 192 DE BUYST Jasper LOT

5 11:42:00 15 *UHLIG Henri ADC

6 11:43:00 14 JANSSENS Jimmy ADC

7 11:44:00 157 NABERMAN Tim TPP

8 11:45:00 67 *WALKER Max EFE

9 11:46:00 191 *DE LIE Arnaud LOT

10 11:47:00 171 BALLERINI Davide XAT

11 11:48:00 11 DILLIER Silvan ADC

12 11:49:00 93 KAMP Alexander IWA

13 11:50:00 152 *BITTNER Pavel TPP

14 11:51:00 76 *LE HUITOUZE Eddy GFC

15 11:52:00 197 WILSLY Gregaard Jonas LOT

16 11:53:00 131 BASTIAENS Ayco SOQ

17 11:54:00 53 BISSEGGER Stefan DAT

18 11:57:00 62 ALBANESE Vincenzo EFE

19 11:58:00 64 *MIHKELS Madis EFE

20 11:59:00 213 HALLER Marco TUD

21 12:00:00 6 JOHANSEN Julius UAD

22 12:01:00 217 WIRTGEN Luc TUD

23 12:02:00 175 BETTIOL Alberto XAT

24 12:03:00 124 KOCH Jonas RBH

25 12:04:00 34 MONIQUET Sylvain COF

26 12:05:00 133 *HUBY Antoine SOQ

27 12:06:00 181 FROOME Chris IPT

28 12:07:00 207 GONZALEZ LOPEZ David Q36

29 12:08:00 63 BATTISTELLA Samuele EFE

30 13:23:00 2 BJERG Mikkel Norsgaard UAD

31 13:24:00 127 VAN POPPEL Danny RBH

32 13:25:00 215 *MAYRHOFER Marius TUD

33 13:26:00 162 VERMOTE Julien TVL

34 13:27:00 72 *ASKEY Lewis GFC

35 13:28:00 25 *TJOTTA Martin ARK

36 13:29:00 5 LAENGEN Vegard Stake UAD

37 13:30:00 142 DURBRIDGE Luke JAY

38 13:31:00 196 VAN MOER Brent LOT

39 13:32:00 153 *FLYNN Sean TPP

40 13:33:00 94 *KUYPERS Gerben IWA

41 13:34:00 45 *BURATTI Nicolo TBV

42 13:35:00 17 *VAN DEN BOSSCHE Fabio ADC

43 13:36:00 143 GAMPER Patrick JAY

44 13:37:00 24 *LE BERRE Mathis ARK

45 13:38:00 66 SWEENY Harrison William EFE

46 13:39:00 61 COSTA Rui EFE

47 13:40:00 115 DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA MOV

48 13:41:00 164 *GLOAG Thomas TVL

49 13:42:00 57 PETERS Nans DAT

50 13:43:00 56 *LAPEIRA Paul DAT

51 13:44:00 83 HAMILTON Lucas Wade IGD

52 13:45:00 13 *GLIVAR Gal ADC

53 13:46:00 195 LIVYNS Arjen LOT

54 13:47:00 36 MAAS Jan COF

55 13:48:00 216 WARBASSE Lawrence TUD

56 13:49:00 176 MASNADA Fausto XAT

57 13:50:00 47 PAASSCHENS Mathijs TBV

58 13:51:00 96 RUTSCH Jonas IWA

59 13:52:00 201 *CHRISTEN Fabio Q36

60 13:53:00 7 *TOMAS MORGADO Antonio UAD

61 13:54:00 144 *ENGELHARDT Felix JAY

62 13:57:00 135 SERRY Pieter SOQ

63 13:58:00 95 PETILLI Simone IWA

64 13:59:00 35 OLDANI Stefano COF

65 14:00:00 41 MOHORIC Matej TBV

66 14:01:00 42 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello TBV

67 14:02:00 202 BADILATTI Matteo Q36

68 14:03:00 71 KUNG Stefan GFC

69 14:04:00 104 VERGAERDE Otto LTK

70 15:19:00 37 SAMITIER SAMITIER Sergio COF

71 15:20:00 172 CHARMIG Anthon XAT

72 15:21:00 134 *LECERF Junior SOQ

73 15:22:00 31 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF

74 15:23:00 86 *AUGUST Andrew IGD

75 15:24:00 106 OOMEN Sam LTK

76 15:25:00 177 FORTUNATO Lorenzo XAT

77 15:26:00 111 QUINTANA Nairo MOV

78 15:27:00 43 KEPPLINGER Rainer TBV

79 15:28:00 203 BRAMBILLA Gianluca Q36

80 15:29:00 211 HIRSCHI Marc TUD

81 15:30:00 87 LANGELLOTTI Victor IGD

82 15:31:00 85 SWIFT Ben IGD

83 15:32:00 137 VANSEVENANT Mauri SOQ

84 15:33:00 141 SCHMID Mauro JAY

85 15:34:00 156 *VAN DEN BROEK Frank TPP

86 15:35:00 163 BENOOT Tiesj TVL

87 15:36:00 116 ROMO OLIVER Javier MOV

88 15:37:00 65 POWLESS Neilson EFE

89 15:38:00 84 JUNGELS Bob IGD

90 15:39:00 52 *BISIAUX Leo DAT

91 15:40:00 103 LOPEZ PEREZ Juan Pedro LTK

92 15:41:00 12 *DEBRUYNE Ramses ADC

93 15:42:00 16 *VERSTRYNGE Emiel ADC

94 15:43:00 184 HOULE Hugo IPT

95 15:44:00 206 *CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36

96 15:45:00 107 *SIMMONS Quinn LTK

97 15:46:00 126 SOBRERO Matteo RBH

98 15:47:00 55 SCOTSON Callum DAT

99 15:48:00 33 *MAISONOBE Sam COF

100 15:49:00 77 MADOUAS Valentin GFC

101 15:50:00 165 *GRAAT Tijmen TVL

102 15:51:00 101 GEOGHEGAN HART Tao LTK

103 15:52:00 121 VLASOV Aleksandr RBH

104 15:53:00 21 *COSTIOU Ewen ARK

105 15:54:00 173 CONCI Nicola XAT

106 15:57:00 182 *BLACKMORE Peter Joseph IPT

107 15:58:00 167 LEMMEN Bart TVL

108 15:59:00 194 SEPULVEDA Eduardo LOT

109 16:00:00 73 *GREGOIRE Romain GFC

110 16:01:00 151 BARGUIL Warren TPP

111 16:02:00 46 *PICKERING Xavier Finlay Xavier TBV

112 16:04:00 91 ZIMMERMANN Georg IWA

113 16:06:00 183 BENNETT George IPT

114 16:08:00 113 BARTA William MOV

115 16:10:00 4 GROSSSCHARTNER Felix UAD

116 16:12:00 174 CHAMPOUSSIN Clement XAT

117 16:14:00 136 *VAN WILDER Ilan SOQ

118 16:16:00 112 *CASTRILLO ZAPATER Pablo MOV

119 16:18:00 145 O’CONNOR Ben Alexander JAY

120 16:20:00 105 KAMNA Lennard LTK

121 16:22:00 51 GALL Felix DAT

122 16:24:00 154 *ONLEY Edgar Oscar TPP

123 16:26:00 212 ALAPHILIPPE Julian TUD

124 16:28:00 3 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro UAD

125 16:30:00 26 *VAUQUELIN Kevin ARK