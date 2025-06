Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Aarau-Heiden: orari, percorso, favoriti. Finale impegnativo, uomini di classifica in azione?

Si corre la terza tappa del Giro di Svizzera 2025, la Aarau-Heiden di 195,6 chilometri. La tappa di ieri si è colorata di azzurro con il successo di Vincenzo Albanese. Il velocista italiano della EF Education – EasyPost, terzo successo da professionista per lui, ha preceduto sul traguardo di Schwarzsee lo svizzero Fabio Christen della Q36.5 Pro Cycling Team e il britannico Lewis Askey della Groupama – FDJ.

In classifica generale il francese Romain Grégoire della Groupama-FDJ guadagna un secondo sui rivali grazie al terzo posto nello sprint intermedio. Il transalpino precede di 25’’ il connazionale Kévin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels, l’ollandese Bart Lemmen della Team Visma | Lease a Bike e l’altro francese Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team di 27’’.

Quella odierna potrebbe sembrare una frazione intermedia prima dell’arrivo con sconfinamento in Italia nella tappa di domani. Non è però da escludere una corsa movimentata nella quale qualcuno dei big cerchi di recuperare il terreno perso nella giornata di domenica. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Una tappa dal disegno ondulato propone, anche nella parte iniziale, diversi strappi di durata non superiore al chilometro e mezzo sui quali provare a movimentare la corsa. Nel finale la carovana si cimenta con la salita di Knolhusen, seconda categoria di 5,1 km al 6,4%. La successiva discesa porta alla salita verso Buriswilen terza categoria di 2,1 km al 7,4%, seguita da 7 km ondulati e tortuosi con cui si arriva ai piedi della salita finale. Per arrivare al traguardo di Heiden i corridori devono superare circa 3.5 km di salita al 5.2% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI SVIZZERA 2025

Martedì 17 giugno-Terza tappa Aarau-Heiden (195,6 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17:00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 14:50 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14:50

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il tracciato odierno chiama all’azione un corridore con le caratteristiche di Joao Almeida. Il portoghese della UAE Team Emirates potrebbe sfruttare il finale per provare a mettere in difficoltà Romain Grégoire e iniziare così a recuperare terreno in classifica. Lorenzo Fortunato e Alberto Bettiol della XDS Astana Team potrebbero pensare di sfruttare la parte conclusiva del percorso per partire all’attacco e tentare il colpo. L’australiano Ben O’Connor della Team Jayco AlUla, il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL e lo svizzero Marc Hirschi della Tudor Pro Cycling Team rientrano a pieno titolo nel novero dei possibili protagonisti. L’elvetico Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG potrebbe provare a completare ciò che non è riuscito a terminare ieri con una stoccata nel finale, il fratello Fabio della Q36.5 Pro Cycling Team potrebbe dire la sua nello sprint di un gruppo ristretto. Potrebbero, su un arrivo disegnato per i grimpeur, esaltarsi il francese Romain Grégoire della Groupama-FDJ, leader della generale, e il suo connazionale Julian Alaphilippe della Tudor Pro Cycling Team, elementi in possesso dell’esplosività e dello spunto ideali per queste tipologie di percorso.