Giro di Svizzera 2025, Quinn Simmons firma il colpo a Heiden. Gregoire resta leader

Strepitosa vittoria di Quinn Simmons nella terza tappa del Giro di Svizzera. L’americano della Lidl-Trek, presente nella fuga di giornata, è autore di una splendida azione in solitaria nel finale di tappa e trionfa sul traguardo di Heiden. Un momento di forma eccellente quello di Simmons, che aveva festeggiato qualche settimana fa anche il titolo nazionale.

Simmons era presente nella fuga di giornata insieme all’italiano Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Max Walker (EF Education – EasyPost), Brent Van Moer (Lotto), Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Emiel Verstrynge (Alpecin – Deceuninck). Con il passare dei chilometri Peters e Walker hanno perso contatto, restando così solo in quattro.

A venti chilometri dal termine Simmon decide di fare tutto da solo e abbandona i compagni di fuga. Da quel momento è una sfida diretta tra l’americano ed il gruppo che sembra comunque controllare l’azione dello statunitense. Il gruppo, però, ha un fatale momento di rilassamento e Simmons ne approfitta subito, portando il vantaggio oltre i 40 secondi e resistendo anche agli strappi finali, compreso anche quello di Heiden con pendenze all’8%.

Simmons resiste e vince in solitaria con il gruppo che si muove troppo tardi. Il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) anticipa tutti in volata ed è secondo a diciotto secondi dall’americano. Terzo posto per il britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) davanti ai francesi Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels).

In classifica generale Gregoire resta sempre al comando con 25 secondi di vantaggio sul connazionale Vauquelin. Al terzo posto c’è l’olandese Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike) con 27 secondi di ritardo. Tra i pretendenti alla vittoria finale l’australiano Ben O’Connor conserva due minuti di vantaggio su Joao Almeida, mentre in Top-10 c’è sempre Lorenzo Fortunato, che ha solo venti secondi di ritardo da O’Connor.