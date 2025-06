Giro di Svizzera 2025: Onley vince la quinta tappa, Vauquelin nuovo leader

Ancora salite al Giro di Svizzera 2025. La quinta tappa con arrivo in vetta a Santa Maria in Calanca ha visto primeggiare il britannico Oscar Onley (PicNic PostNL). Si rivoluziona anche la classifica con il transalpino Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) nuova maglia gialla.

Cinque corridori sono andati a comporre la fuga di giornata: Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Javier Romo (Movistar Team), Aleksander Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). Il gruppo ha lasciato spazio controllando al meglio la situazione.

UAE Team Emirates – XRG ovviamente a dettare il passo in chiave Almeida e corridori in avanscoperta che, ad uno ad uno, sono stati raggiunti in vista dell’approccio dell’ascesa conclusiva.

Proprio Almeida ha attaccato sulla salita finale, ma questa volta non è andato via in solitaria: a seguirlo infatti Oscar Onley. Il britannico ha tenuto il passo del portoghese battendolo allo sprint e prendendosi la vittoria. Terzo a 23” Felix Gall, poi Vauquelin.