Giro di Svizzera 2025, Joao Almeida vuole un nuovo prestigioso successo. Giulio Pellizzari torna in gara

Prende il via domenica il Giro di Svizzera 2025. La corsa, giunta all’ottantottesima edizione, prevede otto tappe con partenza da Küssnacht e arrivo a Stockhütte per un totale di 1283 chilometri. La gara elvetica rappresenta un nuovo importante test per tutti coloro che lavorano in vista del secondo grande Giro del calendario internazionale. I corridori, con il trascorrere dei giorni, intensificano il lavoro in vista dell’ormai imminente Tour de France.

Le squadre partecipanti si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Adam Yates. Il britannico della UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’edizione 2024 davanti al portoghese Joao Almeida, suo compagno di squadra, e al danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.

Il percorso disegnato dagli organizzatori propone le prime tre tappe con disegni movimentati che potrebbero essere preda di specialisti da classiche, ciclisti bravi a resistere sugli strappi proposti dalla gara e pronti a giocarsi le proprie carte in sprint ristretti. A decidere le sorti della corsa potrebbero essere, molto probabilmente, le due tappe di montagna con arrivo in salita e la cronoscalata conclusiva Beckenried-Stockhütte.

Il portoghese della UAE sembra essere il candidato più autorevole per la conquista del successo finale, punta di diamante di una squadra che può contare anche sull’australiano Jay Vine e sullo svizzero Jan Christen. Proveranno ad ostacolare la corsa del grande favorito il britannico Oscar Onley della Team Picnic PostNL, l’americano Nelson Powless della EF Education – EasyPost, Ben O’Connor e Michael Matthews, tandem australiano della Team Jayco AlUla. I corridori elvetici potrebbero esaltarsi sulle strade di casa. March Hirschi della Tudor Pro Cycling Team, Stefan Kung della Groupama-FDJ e Mauro Schmid della Team Jayco AlUla hanno tutte le carte in regola per poter vivere una gara nella quale recitare un ruolo di primissimo piano.

Grande attese per il ritorno alle corse di Giulio Pellizzari. Il recente Giro d’Italia ha messo in evidenza il talento cristallino dello scalatore italiano che, in assenza del fenomeno Roglic, ha tutte le credenziali per giocarsi le proprie carte e cercare di arrivare più in alto possibile nella generale. L’Italia attende con interesse le prove del gruppo della XDS Astana Team, corridori che proveranno a conquistare almeno un successo di tappa e ad inserirsi nelle prime posizioni della classifica. Lorenzo Fortunato, Nicola Conci, Christian Scaroni e Alberto Bettiol le carte su cui puntare. Da seguire, con grande attenzione, anche la prova di Andrea Bagioli della Lidl-Trek.