Giro di Svizzera 2025: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tante salite e chiusura con una cronoscalata

Da domenica 15 a domenica 22 giugno è in programma il Giro di Svizzera 2025, una delle corse a tappe più importanti nell’avvicinamento verso il Tour de France. Il percorso dell’evento elvetico si conferma come da tradizione abbastanza impegnativo, consentendo a tanti corridori di mettersi alla prova in vista delle massacranti tre settimane della Grande Boucle. Andiamo a scoprire meglio dunque le otto frazioni dell’edizione numero 88 del Tour de Suisse.

PERCORSO GIRO DI SVIZZERA 2025

Tappa 1 (15/06): Küssnacht – Küssnacht (129.4 km)

La tappa in linea più corta dell’intera manifestazione, con quattro GPM distribuiti equamente tra l’inizio e la seconda metà della frazione. L’ultima ascesa (GPM di seconda categoria, con 3 km al 9% di pendenza media) di giornata si conclude a circa 15 km dal traguardo, poi tanta discesa intervallata da una breve salitella di un chilometro al 5,3%.

Tappa 2 (16/06): Aarau – Schwarzsee (177 km)

In questo caso le salite vengono collocate tutte nella seconda parte del percorso, con tre GPM (il primo di seconda categoria, poi due di terza) negli ultimi 60 chilometri ed un finale comunque in leggera pendenza (5 km conclusivi al 3,3% di media).

Tappa 3 (17/06): Aarau – Heiden (195.6 km)

Tappa molto lunga che si accenderà presumibilmente negli ultimi 25 chilometri con due GPM ravvicinati (5,2 km al 6.2% e poi 2 km al 6.9% di media) ed un ultimo tratto di 3400 metri al 5.3% prima dell’arrivo.

Tappa 4 (18/06): Heiden – Piuro (193.2 km)

Uomini di classifica a confronto sul Passo della Spluga, una lunga scalata che culmina però sul GPM di prima categoria (8.8 km al 7.3% di media) a quasi 50 chilometri dall’arrivo. Dallo scollinamento ci sarà tanta discesa ed un ultimo segmento di circa 15 chilometri in falsopiano.

Tappa 5 (19/06): La Punt – Santa Maria in Calanca (183.8 km)

Una delle frazioni più attese di quest’anno, con la bellezza di quattro GPM tutti di prima categoria. Il primo arriva subito, mentre i tre successivi sono previsti nella seconda metà del percorso: Passo del San Bernardino (7.5 km al 6%) ed una doppia scalata (4.5 km al 9.8%, da ripetere due volte) con arrivo a Castaneda.

Tappa 6 (20/06): Chur – Neuhausen am Rheinfall (186.7 km)

Spazio alle fughe probabilmente, con due GPM di seconda categoria nella prima metà della corsa e poi tanti saliscendi senza grandi pendenze fino al traguardo.

Tappa 7 (21/06): Neuhausen am Rheinfall – Emmetten (207.3 km)

Ultima frazione in linea con tre salite impegnative nella seconda metà della tappa, due GPM di seconda categoria e l’arrivo posizionato in cima ad un terza categoria da 3,9 chilometri con pendenza media dell’8.1%.

Tappa 8 (22/06): Beckenried – Stockhütte (10 km, cronometro individuale)

L’ultima prova è una cronoscalata abbastanza regolare con pendenza media del 9% e punte al 12.6%.