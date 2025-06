Giro di Svizzera 2025, Albanese vince la volata della seconda tappa, Gregoire rimane in maglia gialla

È Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) il vincitore della seconda tappa del Giro di Svizzera 2025. Il corridore campano si è imposto intelligentemente nella volata sull’arrivo di Schwarzsee, anticipando lo svizzero Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) ed il britannico Lewis Askey (Groupama-FDJ). Si tratta della terza vittoria in carriera per il 28enne azzurro, la prima nel World Tour.

La frazione è partita subito con la fuga di tre corridori: Mauro Schmid (Team Jayco Alula), Jonas Rutsch (Intermarchè-Wanty) e Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck). I tre hanno agito indisturbati per circa 140 chilometri, sorvegliati sempre dal gruppo, che si è mantenuto ad una distanza minima. Gli attaccanti sono poi riusciti anche a scollinare in testa i due GPM di Guggisberg e di Heitenried, prima di essere ripresi.

Il gruppo quindi ha cambiato sensibilmente il ritmo, mettendo in difficoltà tanti corridori nelle retrovie. Da questo momento la EF Education-EasyPost, in formazione completa, ha condotto il gruppo ad alta velocità verso l’ultimo strappo prima dell’arrivo di Schwarzsee. A 3 chilometri dal traguardo Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) ha sorpreso tutti e si è involato verso il traguardo.

Lo svizzero però si è piantato nell’ultimo chilometro ed ha lasciato spazio alla volata. Quinn Simmons (Lidl-Trek) ha lanciato lo sprint finale ma il più veloce è stato Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), abile a piazzare il colpo decisivo. Terza vittoria in carriera per il corridore campano che conclude lo splendido lavoro del suo team.

Subito dietro l’azzurro Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) in seconda posizione e Lewis Askey (Groupama-FDJ), terzo all’arrivo. Quarto Quinn Simmons che non ha retto nei metri finali. Rimane invariata la classifica generale con Romain Gregoire (Groupama-FDJ) sempre in maglia gialla, seguito a 25″ dal suo connazionale Kevin Vauquelin (Arkèa B&B Hotels).