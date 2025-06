Giro di Slovenia 2025: Rui Oliveira vince la seconda tappa, Fabio Christen è il nuovo leader

La seconda frazione del Giro di Slovenia 2025 doveva essere una tappa interlocutoria ma si è rivelata fondamentale per la classifica generale. Sull’arrivo di Rogaska Slatina il più veloce è stato il portoghese Rui Oliveira (UAE Team Emirates XRG) che ha anticipato in volata lo svizzero Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team), nuovo leader della generale, conquistando la sua prima vittoria in carriera.

La tappa è partita subito con la fuga di Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team), Andrea Piras (Team Solution Tech-Vini Fantini), Teo Pecnik (Adria Mobil) e Mihael Stajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana). I 5 attaccanti hanno superato insieme l’unica asperità della giornata, la salita di Celjska Koca (7.8 km ad una pendenza media del 6,2%), per poi essere ripresi a circa 60 chilometri dal traguardo.

Sull’ultimo strappo sette uomini sono riusciti ad allungare sulla restante parte del gruppo e hanno conquistato un vantaggio di circa 1 minuto. Gli attaccanti hanno così trovato facilmente l’accordo e sono arrivati insieme nell’ultimo chilometro. La volata finale è stata presa in testa dallo svizzero Fabio Christen che però ha subito la rimonta del portoghese Rui Oliveira (UAE Team Emirates XRG), che si è imposto all’arrivo.

Prima vittoria in carriera per il lusitano che, come detto, ha anticipato Fabio Christen ed il norvegese Johannessen Anders Halland (Uno-X Mobility). Quarto posto per il britannico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek). La volata del gruppo principale è stata invece vinta da Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team) che chiude ottavo al traguardo a 53” dalla testa.

Al termine della seconda frazione la maglia verde di leader della classifica passa sulle spalle di Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team). Dietro di lui segue proprio Rui Oliveira ad 11 secondi e Anders Hollans Johannessen con un ritardo di 14 secondi.