Giro di Slovenia 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. La salita di Golte sarà decisiva

Archiviato il lungo e sempre avvincente Giro d’Italia, il fitto calendario di ciclismo ritorna alla sua programmazione regolare in attesa del secondo grande evento della stagione, il Tour De France. Questa settimana infatti si svolgerà la trentunesima edizione del Giro di Slovenia 2025, in programma dal 4 all’8 giugno, dunque leggermente in anticipo rispetto al previsto per evitare accavallamenti con la Copenaghen Sprint. Scopriamo il percorso delle quattro tappe previste

GIRO DI SLOVENIA 2025: IL PERCORSO AI RAGGI X

Prima tappa (mercoledì 4 giugno): Piran-Škofljica(168,7 km)

Dopo svariati anni il Giro partirà nuovamente dalla costa della Slovenia, nello specifico da Pirano. La prima parte della tappa sarà prevalentemente collinare, mentre la seconda sezione sarà più pianeggiante. È prevista una fuga di un piccolo gruppo di concorrenti nella prima parte, mentre all’arrivo non mancheranno le migliori performance da parte dei velocisti.

Seconda tappa (giovedì 5 giugno): Velenje-Rogaška Slatina (157,8 km)

Il percorso della seconda tappa sarà invece estremamente ondulato e tecnicamente molto impegnativo. I corridori affronteranno numerose salite minori ma ripide, che potrebbero costare non poca fatica in vista dell’arrivo. La parte più ostica? Indubbiamente, la salita di Cejska Koca.

Terza tappa (venerdì 6 giugno): Majšperk-Ormož (173,4 km)

Subito dopo il via i ciclisti affronteranno due salite. La frazione sarà facile da controllare nella prima parte per le squadre più forti. La parte finale invece è tecnicamente impegnativa e include le colline di Jeruzalem, con l’arrivo a Ormož.

Quarta tappa (sabato 7 giugno): Maribor-Golte (175,2 km)

Il percorso della quarta tappa si snoda prevalentemente in salita, compreso il finale alla stazione sciistica di Golte (13,8 km al 7,4%). Probabilmente ci saranno opportunità di fuga nella prima parte, mentre i migliori ciclisti dovranno essere bravi a gestire l’ultimo tratto, decisivo per la vittoria della Corsa.

Quinta tappa (domenica 8 giugno) :Litija – Novo Mesto (123,9 km)

La prima parte sarà già estremamente impegnativa, considerate le due salite di GEOS seguite da uno sprint a Šmartno; poi un’altra salita a Bogenšperk, un altro sprint a Mokronog e ancora una salita Trebelno, prima di quella finale verso il traguardo nella piazza principale di Novo Mesto, che sarà Trška Gora. Si tratta della frazione più breve di questa edizione, ma non per questo poco impegnativa.