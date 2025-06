Giro di Slovenia 2025, a sorpresa vince Tsarenko davanti a Zoccarato. Maglia a Johannessen

Esulta una squadra italiana nella tappa numero quattro del Giro di Slovenia, quella con arrivo in vetta in quel di Golte. A gioire è infatti il Team Solution Tech – Vini Fantini che trova il successo più bello della stagione con l’ucraino Kyrylo Tsarenko che centra sicuramente la gioia più importante della carriera.

Arriva la fuga nella frazione odierna: Tsarenko, classe 2000, è riuscito a trionfare staccando negli ultimi tre chilometri il compagno d’avventura Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta), abile comunque a trovare la seconda posizione finale.

Meno battaglia di quanto ci si aspettasse nel plotone. Lidl-Trek a dettare il passo, con l’ex leader della generale Fabio Christen a cedere all’andatura della compagine statunitense. Gli attacchi però sono arrivati praticamente sul finale: a portarli la Uno-X Mobility con un lanciato Anders Halland Johannessen che è giunto terzo di tappa, ma è riuscito a conquistare la leadership in classifica generale.

Non troppo staccati Felix Großschartner e Tao Geoghegan Hart, mentre in casa Italia da sottolineare anche l’undicesima piazza di Alex Tolio, ora in top-10 in classifica.