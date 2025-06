Giro di Gran Bretagna femminile 2025, Elisa Balsamo guida il gruppo delle azzurre

Comincia domani il Tour of Britain femminile. Quattro tappe da Dalby Forest a Glasgow, quindi partenza in Inghilterra ed arrivo in Scozia, per oltre 420 chilometri. Una corsa a tappe imprevedibile visto il percorso, che non presenta grandissime asperità, ma tre delle quattro frazioni possono regalare sorprese e continui sconvolgimenti in classifica generale.

La partenza ufficiale sarà dunque da Dalby Forest, con una prima tappa che avrà come traguardo finale quello di Redcar. Una frazione probabilmente adatta alle velociste, anche se soprattutto nella prima parte non mancano qualche strappo, che potrebbe essere il trampolino di lancio anche per una fuga.

Ancora le ruote veloci protagoniste pure nella seconda frazione da Hartlepool a Saltburn-by-the-sea, con particolare attenzione a qualche saliscendi nel finale. La terza tappa quella con partenza ed arrivo a Kelso potrebbe essere quella più movimentata, vista la presenza anche di alcuni GPM di prima categoria, soprattutto l’ultimo di Dingleton (2,5km al 6%) ad una ventina di chilometri dal traguardo.

La chiusura finale sarà una passerella d’onore a Glasgow. Tappa anche abbastanza breve di 82 chilometri dove non ci dovrebbe essere scossoni per la classifica generale e con un quasi certo arrivo nuovamente in volata.

L’Italia ha messo la propria bandierina nell’albo d’oro nel 2022 con Elisa Longo Borghini e spera di replicare in questa stagione grazie soprattutto ad Elisa Balsamo, che vuole essere protagonista sulle strade britanniche. Presente anche Letizia Borghesi, seconda alla Roubaix quest’anno, ma anche Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Chiara Consonni.