Giro dell’Appennino 2025: Ulissi e Covi tra i favoriti, presente anche Lorenzo Finn

86ma edizione per il Giro dell’Appennino, una delle classiche storiche del calendario ciclistico italiano. Appuntamento domani per la corsa di categoria 1.1: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti, oltre alle ambizioni dei corridori azzurri.

PERCORSO

198,5 chilometri con partenza da Novi Ligure ed arrivo in quel di Genova. 3173 metri di dislivello, non mancheranno assolutamente le salite. Prima ascesa è il Passo della Castagnola, ma andando avanti si inizierà a fare sul serio. Passo dei Giovi anticipa un trittico durissimo: Crocetta d’Orero, Pietralavezzara (6,2 chilometri al 7,6% di pendenza media) e Madonna della Guardia (6,9 chilometri al 7%). Discesa ripida poi per arrivare a Genova.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Come al solito la squadra più attesa è ovviamente la UAE Team Emirates – XRG: due i possibili capitani, l’elvetico Jan Christen, detentore del titolo, e l’azzurro Alessandro Covi. XDS Astana Team che lancia la sfida con Diego Ulissi, a caccia dell’ennesimo successo di una carriera infinita, e Simone Velasco, pronto al Tour de France. Corridore da seguire anche il francese Louis Barré (Intermarché – Wanty). In casa azzurra da seguire anche la presenza di Lorenzo Finn, con la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, reduce dal Giro Next Gen.