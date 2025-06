Giro dell’Appennino 2025 oggi: orario, tv, percorso, favoriti. In gara anche Lorenzo Finn

86ma edizione per il Giro dell’Appennino, una delle classiche storiche del calendario ciclistico italiano. Appuntamento oggi per la corsa di categoria 1.1: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

198,5 chilometri con partenza da Novi Ligure ed arrivo in quel di Genova. 3173 metri di dislivello, non mancheranno assolutamente le salite. Prima ascesa è il Passo della Castagnola, ma andando avanti si inizierà a fare sul serio. Passo dei Giovi anticipa un trittico durissimo: Crocetta d’Orero, Pietralavezzara (6,2 chilometri al 7,6% di pendenza media) e Madonna della Guardia (6,9 chilometri al 7%). Discesa ripida poi per arrivare a Genova.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giro dell’Appennino – Novi Ligure-Genova (203.1 km)

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo: 16.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DELL’APPENNINO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.50. In diretta dalle 15.00 su Telenord

FAVORITI

Come al solito la squadra più attesa è ovviamente la UAE Team Emirates – XRG: due i possibili capitani, l’elvetico Jan Christen, detentore del titolo, e l’azzurro Alessandro Covi. XDS Astana Team che lancia la sfida con Diego Ulissi, a caccia dell’ennesimo successo di una carriera infinita, e Simone Velasco, pronto al Tour de France. Corridore da seguire anche il francese Louis Barré (Intermarché – Wanty). In casa azzurra da seguire anche la presenza di Lorenzo Finn, con la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, reduce dal Giro Next Gen.