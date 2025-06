Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Val-d’Arc- Plateau du Mont-Cenis: orari, percorso, favoriti. Chi fermerà Pogacar?

L’edizione 2025 del Giro del Delfinato è giunta all’epilogo. Si corre l’ottava ed ultima tappa Val-d’Arc- Plateau du Mont-Cenis di 133,3 chilometri. Una gara che sembrava potersi svolgere sui binari dell’assoluto equilibrio rischia invece di trasformarsi nella consueta cavalcata solitaria del più forte di tutti. Due arrivi in salita sono infatti bastati a Tadej Pogacar per recuperare il passivo accumulato nella cronometro e mettere una seria ipoteca sul successo finale.

In classifica generale il capitano della UAE Team Emirates-XRG precede di 1’01’’ il danese Jonas Vingegaard della della Team Visma | Lease a Bike e di 2’21’’ il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull- BORA – hansgrohe. Chi vuole alimentare le residue ambizioni di successo può contare sull’ultima possibilità per modificare un copione che sembra già scritto. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

I corridori affrontano una frazione nella quale iniziano a salire fin dai primi chilometri con la Côte d’Aiton, terza categoria di 1,2 chilometri all’8,8 %. A metà percorso si scala il Col de Beaune, prima categoria di 6,6 chilometri al 6,8% di pendenza media, si continua con la Côte de Saint André, terza categoria di 2,5 chilometri al 7,6%, e la Côte d’Aussois, 6,3 chilometri al 6,2 % di pendenza media. Il gran finale propone, in rapida sequenza, il Col du Mont-Cenis, prima categoria di 9,6 chilometri al 6,9%, e l’arrivo di Plateau du Mont-Cenis.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DEL DELFINATO 2025

Domenica 15 giugno-Ottava tappa Val-d’Arc – Plateau du Mont-Cenis (133,3 km)

Orario di partenza: 13:30

Orario di arrivo: 17:15 circa

GIRO DEL DELFINATO 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 15:40; Eurosport 2 dalle 15:15 alle 17:30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 15:15

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Tadej Pogacar ha ripreso in mano le redini della corsa vincendo, con irrisoria facilità, le ultime due tappe. Il fuoriclasse sloveno è ulteriormente motivato dalla possibilità, con il successo di giornata e quello nella generale, di poter raggiungere il traguardo delle 100 vittorie da professionista. Nella giornata di ieri Jonas Vingegaard è sembrato capace di contenere i danni e nel finale ha recuperato anche terreno. L’auspicio degli appassionati è che il danese, supportato dalla Team Visma | Lease a Bike, possa creare qualche difficoltà al rivale per rendere il finale della corsa entusiasmante. Proverà a giocarsi le proprie carte anche Florian Lipowitz che ha messo in mostra un’ottima condizione. Da verificare che tipo di prestazione potrà offrire Remco Evenepoel. In salita il belga della Soudal Quick-Step ha regolarmente sofferto e quasi mai è riuscito a tenere il passo dei diretti rivali. In ottica vittoria di tappa proverà certamente a giocarsi le proprie carte Romain Bardet (Picnic PostNL). Il transalpino, all’ultima corsa della sua carriera, farà di tutto per cercare di chiudere con una prestigiosa affermazione.