Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Saint-Priest-Mâcon: orari, percorso, favoriti. Sarà battaglia tra i big?

Nel contesto di una corsa scoppiettante e mai banale la cronometro di ieri ha registrato il trionfo di Remco Evenepoel, vincitore della tappa Charmes-sur-Rhône-Saint-Péray e nuova maglia gialla. Il belga ha preceduto il danese Jonas Vingegaard di 21 secondi e l’americano Matteo Jorgenson, entrambi della Team Visma | Lease a Bike, di 38 secondi.

In classifica generale il capitano della Soudal Quick-Step precede di quattro secondi il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull- BORA – hansgrohe e di nove lo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team. Vingegaard è quarto a 16’’, Tadej Pogacar occupa l’ottava posizione a 38’’. È il momento della quinta tappa, l’ultima prima dei tre arrivi in salita che decideranno le sorti della corsa. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

I corridori, dopo una prima parte quasi totalmente pianeggiante, affrontano un tracciato movimentato che, sulla falsariga delle tappe degli scorsi giorni, lascia ampie possibilità a diversi tipi di scenario, dalla volata di gruppo, alla battaglia tra i big, all’attacco di uomini da classiche. I corridori affrontano la Côte de Saint-Amour, quarta categoria di 1,1km al 5.8%, il Col de Fontmartin, terza categoria di 6.7 km al 4.6% di pendenza media, il Col de Boubon, terza categoria di 4,7 chilometri al 5,7% di pendenza media, e la Côte des Quatre Vents, terza categoria di 5.4km al 4.6%, ascesa che si trova a meno di 30 chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DEL DELFINATO 2025

Giovedì 12 giugno-Quinta tappa Saint-Priest- Mâcon (183 km)

Orario di partenza: 12:55

Orario di arrivo: 17:15 circa

GIRO DEL DELFINATO 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 15:50; Eurosport 1 dalle 15:25.

Diretta streaming: Rai Play dalle 15:50, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 15:25.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Remco Evenepoel ha offerto una chiara dimostrazione della sua forza dominando autorevolmente la prova contro il tempo. I distacchi sono però ancora ravvicinati, la classifica è aperta e non è da escludere che i big provano a darsi battaglia anche domani. Il duo della Team Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard-Matteo Jorgenson, lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG, il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team, l’olandese Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck potrebbero decidere di rendere selettiva la corsa e di provare a scaldare l’atmosfera prima ancora del trittico di tappe di montagna che risulterà decisivo per il successo finale. In caso di arrivo in volata Jonathan Milan della Lidl-Trek è pronto a giocarsi le proprie carte per provare a centrare il secondo successo.