Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Grand-Algueblanche-Valmeinier; orari, percorso, favoriti. Pogacar all’attacco della tappa regina

Il Giro del Delfinato 2025 è pronto a vivere la settima e penultima tappa della sua 77edizione. Dopo il fantastico successo di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), arrivato in solitaria a Combloux, i corridori sono nuovamente pronti a sfidarsi in una tappa che presenta ben 3 ascese. Vedremo se lo sloveno in maglia gialla aumenterà il suo distacco ipotecando oggi la vittoria della corsa a tappe francese.

PERCORSO

La frazione partirà da Grand-Algueblanche e si concluderà dopo 132 chilometri a Valmeinier. Si inizierà subito la lunga scalata del Col de la Madeleine, con i suoi 24,7 chilometri al 6,1% di pendenza media, per poi affrontare la lunga discesa. Non ci sarà riposo per i corridori che affronteranno immediatamente la seconda salita di giornata, il Col de la Croix de Fer (22,4 km ad una pendenza media del 7%). La discesa sarà intervallata da brevi tratti di falsopiano che porteranno sul fondovalle. Da qui si salirà verso l’arrivo Valmeinier, con una ascesa di 16,2 chilometri al 6,8% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 14 giugno Settima tappa – Grand-Algueblanche-Valmeinier (132 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 16.30

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA IN TV E STREAMING:

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.00; su Eurosport 1 dalle ore 14.35

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, SkyGo, NOW Tv, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Dopo quanto visto nella giornata di ieri, l’unico vero favorito resta Tadej Pogacar che è sembrato imbattibile. La nuova maglia gialla ha staccato senza alcuna difficoltà il suo rivale Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), che oggi proverà sicuramente a riscattarsi. Un occhio di riguardo va posto anche su Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), terzo all’arrivo ieri ed in un’ottima condizione.