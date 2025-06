Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Domérat-Montluçon: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan cerca l’acuto

Difficile vedere subito uno scontro diretto, ma l’attesa è tutta per loro: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, saranno loro i protagonisti al via del Giro del Delfinato 2025. Oggi in programma la prima tappa, la Domérat-Montluçon. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.10

PERCORSO

Primi 100 chilometri mossi, senza però grandi insidie a livello altimetrico. I sette GPM da affrontare (tutti di quarta categoria) arrivano sul finale di corsa. Côte de Sainte-Thérence (2,6 km al 4,6%) e alla Côte d’Argenty (2,1 km al 5,4%) anticipano il circuito conclusivo. Tre passaggi sulla linea del traguardo, il terzo ovviamente quello decisivo: occhio alle ascese verso Côte de Domérat (1,9km al 4%) e Côte de Buffon (600 m all’8,6%).

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2025

Domenica 8 giugno – Prima tappa (Domérat-Montluçon)

Orario di partenza: 10.10

Orario di arrivo: 15.30 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO DEL DELFINATO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.15; su Eurosport 2 dalle 13.05

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW, Discovery+,

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Spazio ai finisseur o ai velocisti? Se dovesse provare ad anticipare qualcuno, Mathieu van der Poel sarebbe l’uomo perfetto, anche se reduce dai problemi fisici post ritorno in mountain bike. Velocista resistente è Magnus Cort, che spesso in Francia si è esaltato. L’Italia spera invece nella sua stella, Jonathan Milan, che potrebbe provare a primeggiare in una volata ristretta.