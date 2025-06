Giro del Delfinato 2025: Tadej Pogacar un paio di gradini avanti rispetto ai rivali verso il Tour

Si è concluso ieri un vero e proprio antipasto del Tour de France 2025. La Grande Boucle scatterà tra un paio di settimane, ma al Giro del Delfinato abbiamo visto già lo scontro diretto tra coloro che andranno a giocarsi la Maglia Gialla fino a Parigi.

Un gradino (ma forse anche due) superiore a tutti gli altri Tadej Pogacar. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG anche questa volta ha lasciato le briciole ai rivali, andando a dominare la classifica generale. In montagna è apparso inattaccabile, riuscendo a staccare tutti anche piuttosto nettamente Partirà con i favori della vigilia (e non poco).

Vorrà sicuramente provare a mettergli i bastoni tra le ruote Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma | Lease a Bike è giunto secondo nella generale ma il distacco accumulato strada facendo dimostra che, almeno ad oggi, in montagna bisognerà far fatica. Da sottolineare però un Vingegaard aggressivo, che può essere fondamentale verso il Tour.

Remco Evenepoel è invece ancora molto distante dal top, anche a causa della brutta caduta della fine stagione scorsa. Per il belga della Soudal Quick-Step le cronometro sono il punto di forza, ma non basta per riuscire a giocarsela alla pari con i due rivali di lusso.