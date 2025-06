Folle spettacolo al Giro del Delfinato: Tadej Pogacar lascia subito il segno davanti a Vingegaard ed Evenepoel!

Chi l’avrebbe mai detto? Tornano i grandi fenomeni del World Tour al Giro del Delfinato e subito si mettono in mostra in una prima tappa che sulla carta doveva essere per velocisti. Si muovono invece i big nella frazione con arrivo a Montluçon e a trionfare è Tadej Pogacar che sprinta davanti all’acerrimo rivale Jonas Vingegaard. Per lo sloveno anche la Maglia Gialla di leader della classifica.

Due uomini hanno preso in mano l’iniziativa: i francesi Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels). Il gruppo ha lasciato spazio, oltre 4′, con i corridori della Lidl-Trek a gestire al meglio la situazione. Con il passare dei chilometri il plotone ha diminuito il gap e da dietro è partito al contrattacco il britannico Fred Wright (Bahrain – Victorious).

Il classe 1999 è riuscito ad andar via in solitaria resistendo all’inseguimento del gruppo fino a 10 chilometri dall’arrivo. Lidl-Trek a provare ad organizzare il treno per Jonathan Milan, ma subito dopo lo strappo finale, la Côte de Buffon, si è infiammata la corsa, con l’azzurro costretto a cedere il passo. Il primo attacco è stato di Jonas Vingegaard che ha formato un drappello con alle sue spalle ovviamente Tadej Pogacar; oltre a loro fuoriclasse come Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel, l’unico intruso il colombiano Santiago Buitrago.

Il gruppo non è riuscito a ricucire lo strappo e gli uomini davanti si sono giocati la vittoria in volata: a lanciarla lunga van der Poel, ma a trionfare in rimonta il campione del mondo Pogacar davanti al rivale Vingegaard, con terzo Evenepoel.