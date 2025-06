Giro del Delfinato 2025: prime schermaglie tra Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel!

È solo un antipasto, ma sarà uno spettacolo unico. Il World Tour di ciclismo riparte dopo il Giro d’Italia e, prima di volare verso il Tour de France, fa tappa sempre in terra transalpina, con un antipasto spettacolare di Grande Boucle. Spazio infatti all’edizione numero 77 del Critérium du Dauphiné, il Giro del Delfinato.

PERCORSO

Otto frazioni, percorso misto, per tutti i campi. Non mancheranno ovviamente i test in montagna, ma occhio anche alla cronometro individuale, seppur breve, a Saint-Péray.

Tappa 1 (08/06): Domérat – Montluçon (195,8 km)

Tappa 2 (09/06): Prémilhat – Issoire (204,6 km)

Tappa 3 (10/06): Brioude – Charantonnay (207,2 km)

Tappa 4 (11/06): Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray (17,4 km, crono)

Tappa 5 (12/06): Saint-Priest – Mâcon (183 km)

Tappa 6 (13/06): Valserhône – Combloux (126,7 km)

Tappa 7 (14/06): Grand-Aigueblanche – Valmeinier 1800 (131,6 km)

Tappa 8 (15/06): Val d’Arc – Plateau du Mont-Cenis (133,3 km)

FAVORITI

Bastano tre nomi per infiammare il pubblico: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Soprattutto i primi due sono attesissimi: torna il grande duello tra il campione del mondo ed il vincitore del Tour 2022-2023. Il belga vuole ritrovare la condizione migliore per puntare nuovamente al podio alla Grande Boucle. Tra i nomi da seguire anche quello di Carlos Rodriguez, spagnolo della Ineos Grenadiers.

ITALIANI

In attesa che si componga la startlist, l’Italia non dovrebbe avere chance nelle tappe più dure. Occhio però al grande rientro di Jonathan Milan, pronto a lanciarsi verso l’assalto alla Maglia Verde al Tour.