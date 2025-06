Giro del Delfinato 2025, Mathieu Van der Poel: “Felice della mia forma, è stata una tappa durissima”

Mathieu Van der Poel si sta affermando come uno dei grandi protagonisti del Giro del Delfinato 2025, indossando la maglia verde di leader della classifica a punti dopo le prime tre tappe. Il fenomeno olandese dell’Alpecin-Deceuninck è andato all’attacco anche oggi, animando la fuga da lontano ma dovendosi accontentare del quinto posto conclusivo nella frazione vinta a sorpresa da Ivan Romeo.

“È stato uno dei giorni più duri che io abbia mai avuto su una bicicletta. Sono felice della mia forma, ma è difficile vincere quando ti trovi in queste situazioni. Deve filare tutto bene al 100 per cento. Negli ultimi chilometri ho dovuto giocare un po’ d’azzardo, ma in fin dei conti è stata una bella giornata di gara“, racconta il campione del mondo 2023.

Sul finale della tappa odierna: “Erano diversi i corridori che mi tenevano d’occhio, ma devi anche guardare gli altri se vuoi vincere la tappa. Non posso essere sempre io a rispondere a ogni singolo attacco e l’azzardo è stato lì: ho risposto ad alcuni tentativi, ma non a tutti“.

“Siamo andati a 45 km/h di media, con 3 mila metri di dislivello. Penso che siano dati abbastanza chiari. Io ho deciso di essere aggressivo fin dalla partenza perché pensavamo che la fuga avrebbe avuto qualche possibilità di arrivare. Non abbiamo avuto molto spazio però, probabilmente per via della presenza di Florian Lipowitz. Quello è stato un po’ un peccato, ma alla fine è positivo aver raccolto ancora qualche punto. Per la forma, comunque, è importante affrontare giornate come questa, che sono impossibili da ricreare in allenamento“, aggiunge il vincitore dell’ultima Parigi-Roubax dopo le premiazioni a fine giornata (fonte: SpazioCiclismo).