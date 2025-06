Giro del Delfinato 2025, Lenny Martinez trionfa a Plateau du Mont-Cenis. Pogacar legittima il suo trionfo

L’ultima tappa del Giro del Delfinato 2025 parla francese. Lenny Martinez, scalatore della Bahrain-Victorious, arriva da solo al traguardo e vince la La Val-d’Arc-Plateau du Mont-Cenis di 133, 3km conquistando il suo nono successo da professionista. Tadej Pogacar risponde al tentativo di allungo finale del suo diretto rivale, conclude in terza posizione e legittima il suo trionfo. A sei chilometri e seicento metri dalla fine Jonas Vingegaard tenta l’allungo, lo sloveno è pronto a marcarlo e lo segue senza concedergli spazio.

In classifica generale Tadej Pogacar, alla vittoria numero 99 della sua carriera, precede il danese Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike di 59’’ e il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe di 2’38’’. Chiude in quarta posizione, staccato di 4’21’’ dal vincitore, il belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.

Il primo ad animare la corsa è l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), lo segue a ruota l’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost). Ai due si aggregano altri dieci compagni d’avventura per una fuga a dodici: Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-hansgrohe), Sepp Kuss (Visma| Lease a Bike), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Enric Mas (Movistar), Ivan Romeo (Movistar), Mathieu Van der Poel ((Alpecin – Deceuninck), Alexey Lutsenko e Jake Stewart (Israel – Premier Tech), il norvegese Tobias Foss(INEOS Grenadiers). Il vantaggio massimo dei battistrada tocca i 4’.

Il primo a staccarsi è Jake Stewart, a cinquantotto chilometri dalla fine, in prossimità dello sprint intermedio, attacca Mathieu Van der Poel. L’olandese della Alpecin – Deceuninck guadagna poco più di un minuto sugli ex compagni di fuga e tiene il gruppo a 3’. L’azione del fuoriclasse neerlandese si esaurisce a meno di venti chilometri dalla conclusione quando avviene il ricongiungimento con gli ex compagni di fuga.

A dodici chilometri dalla fine tenta l’accelerazione lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team, l’unico che riesce a tenere il suo passo è il francese Lenny Martinez della Bahrain Victorious che, quattro chilometri più tardi, scatta in faccia al rivale e va via da solo per l’azione che si rivelerà decisiva.