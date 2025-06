Giro del Delfinato 2025: la startlist e chi parteciperà. Tornano Pogacar e Vingegaard

Neanche il tempo di mettere da parte il Giro d’Italia che si inizia a guardare già al Tour de France. L’antipasto migliore per la Grande Boucle è ovviamente il Giro del Delfinato: al via tutti i migliori al mondo, andiamo a scoprire come sarà formata la startlist per la manifestazione transalpina.

Tornano in gara Tadej Pogacar, campione del mondo, e Jonas Vingegaard: torneremo a vedere lo scontro diretto che sarà solamente un aperitivo in vista del Tour. Occhio anche a Remco Evenepoel che tra i due litiganti proverà ad inserirsi. Nomi da seguire anche quelli di Enric Mas, Carlos Rodriguez e Mattias Skjelmose.

Di seguito la startlist in aggiornamento.

STARTLIST GIRO DEL DELFINATO 2025

ALPECIN-DECEUNINCK

MEURISSE Xandro

PRICE-PEJTERSEN Johan

VERMEERSCH Gianni

ARKEA-B&B HOTELS

GESBERT Élie

GUERNALEC Thibault

BAHRAIN VICTORIOUS

BUITRAGO Santiago

MARTINEZ Lenny

WRIGHT Fred

COFIDIS

BUCHMANN Emanuel

FERRON Valentin

TEUNS Dylan

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

COSNEFROY Benoit

PARET-PEINTRE Aurélien

SEIXAS Paul

EF EDUCATION-EASYPOST

ASGREEN Kasper

CHAVES Esteban

HEALY Ben

GROUPAMA-FDJ

CAVAGNA Remi

MARTINE Guillaume

INEOS GRENADIERS

LAURANCE Axel

RODRIGUEZ Carlos

SHEFFIELD Magnus

INTERMARCHÉ-WANTY

BARRÉ Louis

MEINTJES Louis

LIDL-TREK

MILAN Jonathan

SKJELMOSE Mattias

SKUJINS Toms

MOVISTAR TEAM

CANAL Carlos

GUERREIRO Ruben

MAS Enric

RED BULL-BORA-HANSGROHE

LAZKANO Oier

LIPOWITZ Florian

VAN GILS Maxim

SOUDAL QUICK-STEP

EVENEPOEL Remco

PARET-PEINTRE Valentin

SCHACHMANN Maximilian

VERVAEKE Louis

TEAM JAYCO ALULA

DUNBAR Eddie

TEAM PICNIC POSTNL

BARDET Romain

POOLE Max

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

JORGENSON Matteo

KUSS Sepp

VINGEGAARD Jonas

UAE TEAM EMIRATES XRG

NARVAEZ Jhonatan

POGACAR Tadej

SIVAKOV Pavel

SOLER Marc

XDS ASTANA

HIGUITA Sergio

TEJADA Harold

ISRAEL-PREMIER TECH

ACKERMANN Pascal

LUTSENKO Alexey

STEWART Jake

TOTALENERGIES

BURGAUDEAU Mathieu

LATOUR Pierre

TURGIS Anthony

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TRENTIN Matteo

UNO-X MOBILITY

CORT Magnus

LEKNESSUND Andreas

JOHANNESSEN Tobias Halland