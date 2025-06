Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica

Doveva essere volata, e volata è stata, con il grande favorito a trionfare. L’Italia torna a gioire: spettacolare vittoria di Jonathan Milan, che si impone nella seconda tappa del Giro del Delfinato con arrivo in quel di Issoire. Sesta vittoria stagionale per l’azzurro, che è ben lanciato verso il Tour de France, l’appuntamento più importante della stagione. Grazie agli abbuoni ed ai piazzamenti l’italiano della Lidl-Trek va a vestire anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale, sopravanzando Tadej Pogacar.

In solitaria, per primo, si è mosso colui che faceva parte anche della fuga di ieri: Paul Ourselin (Cofidis). Tanti chilometri a prendere vento, poi sono arrivati a fargli compagnia anche Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla), Victor Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) e Romain Gombaud (Team Picnic PostNL).

Attacchi vani però, vista un’andatura più che discreta nella fase centrale della corsa per il gruppo, che ha messo in un certo momento anche in difficoltà Milan, portato sotto dai suoi compagni di squadra. Rapidamente il plotone si è lanciato verso il gran finale, con Romain Bardet a provarci sull’ultimo strappo a disposizione.

Raggiunto anche il transalpino, si è andati verso lo sprint conclusivo. A prendere in mano la situazione la Lidl-Trek, che ha organizzato al meglio il treno per Jonathan Milan. Il velocista azzurro non ha sbagliato nulla: ultimi 200 metri in facilità e avversari tutti alle spalle. Seconda posizione per Fred Wright (Bahrain – Victorious), terza per Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck).