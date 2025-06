Giro del Delfinato 2025, Tadej Pogacar rifila una sonora batosta a Vingegaard ed Evenepoel

Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato, la Valserhône-Combloux di 126,7 km. A poco più di sette chilometri dalla conclusione la UAE Team Emirates-XRG alza l’andatura, Remco Evenepoel si stacca quasi subito per salire con il suo passo e quando tutto sembra pronto per il duello finale tra le due stelle lo sloveno, che sembra procedere in controllo, lascia sul posto Jonas Vingegaard, se ne va, raggiunge il fuggitivo e s’invola verso il traguardo rifilando una sonora batosta ai diretti rivali. Al secondo posto si piazza, ad 1’01’’, il danese della Team Visma | Lease a Bike, terzo ad 1’22’’ arriva Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe. Conclude, in quinta posizione, la sua prova Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step che accusa 1’50’’ dal vincitore.

Completamente ridisegnata la classifica generale. Lo sloveno della UAE guida con un vantaggio di 43’’ su Jonas Vingegaard, 54’’ su Florian Lipowitz e 1’22’’ sull’ex leader Remco Evenepoel. La giornata parte a tutta con l’attacco nei primi chilometri di Mathieu van der Poel. Raggiungono l’olandese della Alpecin – Deceuninck il francese Victor Guernalec della Arkéa – B&B Hotels, il transalpino Fabien Doubey della Team TotalEnergies e il danese Anders Foldager della Team Jayco AlUla. Si aggregano successivamente il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility e lo svizzero Fabio Weiss della Tudor Pro Cycling Team. L’azione non riesce però a prendere consistenza ed il gruppo rientra rapidamente sui fuggitivi.

A poco meno di cento chilometri dal traguardo si forma una nuovo fuga: il canadese Michael Leonard della INEOS Grenadiers, il francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility, il transalpino Anthony Turgis della Team TotalEnergies, il francese Alex Baudin della EF Education – EasyPost, il connazionale Romain Bardet della Team Picnic PostNL e, nuovamente, Mathieu van der Poel. I sette toccano un vantaggio massimo di 2’ fino ad una quarantina di chilometri dalla fine quando sulla Côte de Mont-Saxonnex si scatena la bagarre.

La Team Visma | Lease a Bike tira a tutta, il primo a partire però è Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, poi ripreso a quaranta chilometri dalla conclusione. Si portano al comando il francese Alex Baudin della EF Education – EasyPost e il canadese Michael Leonard della INEOS Grenadiers. Ad otto chilometri il transalpino scatta e lascia sul posto il compagno di fuga prima di essere raggiunto e superato dal fenomeno sloveno.