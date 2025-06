Giro del Delfinato 2025: Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia gialla. Pogacar staccato

È un Remco Evenepoel in grandissima forma quello visto oggi durante la quarta tappa del Giro del Delfinato 2025. L’attesa cronometro di 17,4 chilometri, da Charmes-sur-Rhone a Saint-Péray, non ha deluso le aspettative ed ha nuovamente stravolto la classifica generale. Il belga della Soudal Quick-Step, ha dominato la prova, chiudendo con il crono di 20’50” e conquistando la vittoria numero 62 da professionista.

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) si è dovuto arrendere allo strapotere del campione del mondo a cronometro, accumulando un ritardo di 21 secondi. Conclude in terza posizione lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) che arriva con un distacco dalla testa di 38 secondi. Prova negativa quella di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che non ha retto il ritmo di Evenepoel e Vingegaard.

Il fuoriclasse sloveno ha terminato la crono siglando il tempo di 21”39”, che gli è valso il quarto posto nella classifica della tappa. Regge sorprendentemente il passo dei migliori Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) che dimostra l’ottima condizione delle tappe precedenti concludendo in quinta piazza, a 56 secondi dal primo posto del belga.

La classifica generale vede in testa proprio Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) che conquista la maglia gialla, facendo un balzo di ben 12 posizioni. Seconda piazza per il tedesco Florian Lipowitz, a 4 secondi dal leader. Ivan Romeo (Movistar) conclude la sua prova in quindicesima posizione, rimanendo in terza posizione nella generale a 9 secondi dalla prima piazza che occupava in partenza. Più dietro Jonas Vingegaard, quinto a 16” e Tadej Pogacar, ottavo a 38”.