Giro del Delfinato 2025: colpo doppio per Ivan Romeo nella terza tappa

Parla spagnolo la terza tappa del Giro del Delfinato 2025: arriva la fuga e a trionfare è l’iberico Ivan Romeo. Il corridore della Movistar anticipa i rivali in fuga, si prende la più bella vittoria della carriera sul traguardo di Charantonnay e conquista anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale.

Partenza a tutta per il gruppo, con una prima parte di gara molto insidiosa e ricca di salite. A farne le spese è la Maglia Gialla di Jonathan Milan, che pronti-via ha perso contatto dal plotone. Nel frattempo scatti e controscatti e si è andata a formare la fuga di giornata: un drappello di tredici uomini che ha guadagnato un paio di minuti sul gruppo.

All’attacco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Michael Leonard (INEOS Grenadiers), Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Julien Bernard (Lidl – Trek), Iván Romeo (Movistar Team), Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Brieuc Rolland (Groupama – FDJ), Krists Neilands (Israel – Premier Tech), Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), Louis Barré (Intermarché – Wanty), Harold Tejada (XDS Astana Team) ed Anthony Turgis (Team TotalEnergies).

UAE Team Emirates – XRG a gestire la situazione non lasciando troppo vantaggio, successivamente in gruppo è riuscita a rientrare anche la Lidl-Trek trascinando Jonathan Milan davanti. Non ci sono stati particolari stravolgimenti sull’ultimo GPM di giornata, la Côte du Château Jaune, il gruppo ha lasciato spazio ai fuggitivi che sono andati a giocarsi il successo di tappa.

Lo scatto giusto l’ha messo a segno Ivan Romeo che ha anticipato tutti i rivali e si è lanciato in solitaria verso il traguardo. Alle sue spalle Tejada e Barré, deluso van der Poel. A poco più di un minuto di ritardo il gruppo dei migliori.