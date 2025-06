Badminton: giornata dalle alterne fortune per i colori azzurri all’Italian Open

La terza giornata dell’Italian Open, torneo di Badminton in corso di svolgimento al PalaResia di Bolzano, propone risultati alterni per i colori italiani. Fabio Caponio inizia la giornata approfittando del forfait del francese Valentin Singer, ritiratosi sul punteggio di 21-15 11-1 per l’azzurro.

Il portacolori italiano termina la sua corsa negli ottavi quando si arrende all’israeliano Daniil Dubovenko. La testa di serie numero 1 si aggiudica l’incontro, in poco più di un’ora, con il punteggio di 21-15 16-21 21-14. Luca Zhou esce nei sedicesimi. Il danese William Bøgebjerg lo supera 21-17 17-21 21-15. L’austriaco Collins Valentine Filimon piega Christopher Vittoriani 21-15 21-19.

Nei sedicesimi del singolare femminile la turca Ozge Bayrak elimina 21-18 21-18, in quarantuno minuti, l’azzurra Gianna Stiglich. Nel derby azzurro Yasmine Hamza rimonta lo svantaggio iniziale e regola la connazionale Emma Piccinin 20-22 21-11 21-12. La corsa di Hamza si ferma negli ottavi di finale contro Cristina Teruel. La giocatrice iberica elimina la testa di serie numero 7 con il punteggio di 22-20 14-21 21-18.

Nei sedicesimi del doppio maschile gli svedesi Isak Erliksson-Victor Morskogen superano 17-21 21-9 21-7 il tandem azzurro Thomas Bianchi-Kevin Strobl. Negli ottavi del doppio femminile il team transalpino Agathe Cuevas-Kathell Desmots-Chacun, testa di serie numero 4 del torneo, travolge 21-6 21-5 la coppia italiana Sofia Galimberti-Hanna Tribus. Passano il turno Martina Corsini ed Emma Piccinin. Il duo azzurro elimina 19-21 21-18 21-17 la coppia emiratina Janani Ananthakumar-Taabia Khan.

Nel tabellone di doppio misto Matteo Massetti e Yasmine Hamza escono ai sedicesimi di finale contro David Eckerlin-Kirsten De Wit. La coppia tedesco-olandese si aggiudica l’incontro con il punteggio di 21-14 19-21 21-14.