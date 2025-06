Ginnastica ritmica, Tara Dragas incanta alle clavette. Sofia Raffaeli comanda (per ora) l’all-around agli Europei

Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno aperto in maniera brillante la seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, eseguendo due ottimi esercizi tra clavette e nastro e chiudendo così nel miglior modo possibile il turno preliminare della rassegna continentale in corso di svolgimento sulla pedana di Tallinn (Estonia). Le azzurre si sono esibite nel primo gruppo, dunque dovranno aspettare le prossime tre suddivisioni per conoscere i rispettivi piazzamenti.

La fuoriclasse marchigiana si è issata provvisoriamente al comando del concorso generale individuale con 86.900 punti e precede la talentuosa friulana (seconda con 85.700) e l’israeliana Meital Maayan Sumkin (85.550). Le nostre portacolori torneranno in pedana domani per disputare la finale dell’all-around, sarà soprattutto il bronzo olimpico di Parigi 2024 ad andare a caccia di una medaglia dopo aver conquistato due argenti nelle ultime due edizioni. Le avversari di riferimento saranno l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la tedesca Darja Varfolomeev, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva.

Tara Dragas ha brillato alle clavette dall’alto di un coefficiente di partenza consistente (13.8), ha ben eseguito la propria prova (7.9 di pannello E) e ha chiuso con il riscontro di 29.850, meritandosi il primo posto proprio davanti a Sofia Raffaeli (29.250, 13.1 di D Score e 8.050 di esecuzione). Posizioni invertite al nastro: Raffaeli davanti con 28.050, Dragas a inseguire con 27.850, entrambe alle spalle di Sumkin (28.600). Soltanto le prime otto classificate accederanno alle finali di specialità, dunque bisognerà aspettare le ore 19.00 per avere il quadro dettagliato della situazione.