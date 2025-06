Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince i Campionati Italiani. Poker di lusso, gran duello con Dragas

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale individuale che ha animato i Campionati Italiani di ginnastica ritmica, salendo sul gradino più alto del podio nazionale per quarta volta consecutiva. La fuoriclasse marchigiana ha fatto festa a Folgaria, la località in provincia di Trento che ha ospitato tutti i suoi sigilli tricolore e che ha fatto da cornice allo splendido duello con Tara Dragas. Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle si è imposta con il punteggio complessivo di 113.500, mentre la 18enne friulana ha concluso in seconda piazza con il riscontro di 113.150.

Le due grandi favorite della vigilia erano reduci dagli Europei, disputati la settimana scorsa a Tallin: il bronzo olimpico aveva concluso l’all-around in quarta piazza proprio davanti all’altra azzurra, riuscendo poi a conquistare l’argento con il cerchio e il bronzo con le clavette in occasione delle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi). Sofia Raffaeli ha fatto la differenza tra cerchio (29.050 contro il 27.950 della rivale) e palla (28.750 contro 27.600), poi ha commesso diverse sbavature con le clavette (27.150 contro 29.000) e ha chiuso con un 28.550 al nastro (contro 28.600).

Alle spalle delle due poliziotte si è piazzata Enrica Paolini (Armonia d’Abruzzo di Chieti), che ha completato il podio (101.100) regolando di misura la compagna di società Asia Fedele (101.050). A seguire Elizabeta Havryliv (100.750), Anna Piergentili (100.400), Sofia Maffeis (99.950) e Gaia Pozzi (99.750). Nona piazza per Alice Taglietti, anch’ella reduce dalla rassegna continentale (99.700). Domani andranno in scena le finali di specialità.