Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli “Tu si ‘na cosa grande”: argento al cerchio agli Europei

Ha pizzicato le corde del cuore, ha commosso offrendo un’interpretazione toccante, ha tirato fuori l’anima a uno dei pezzi più struggenti della musica italiana, si è mossa al passo con le note e il testo di un brano estremamente suggestivo e ha conquistato la medaglia d’argento al cerchio agli Europei 2025 di ginnastica ritmica.

Sofia Raffaeli ha brillato nella finale di specialità che ha aperto l’ultima giornata della rassegna continentale in corso di svolgimento sulla pedana di Tallinn (Estonia), ha raccolto uno scroscio di applausi dal pubblico per la prova eseguita sulle note di “Tu si ‘na cosa grande” ed è salita sul secondo gradino del podio dopo il quarto posto nel concorso generale individuale disputato nella giornata di ieri in terra baltica.

La fuoriclasse marchigiana è stata premiata per la sua artisticità (8.350) e per l’ottima esecuzione (8.200), ma ha pagato delle difficoltà inferiori di quattro decimi rispetto alla bulgara Stiliana Nikolova (13.9 contro 13.5), che ha saputo imporsi con un perentorio 30.300 dopo l’argento di ieri sul giro completo. La nostra portacolori, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è fermata a quota 30.050 e ha messo le mani sulla seconda medaglia a questi Europei dopo il trionfo nel team ranking.

Sofia Raffaeli aveva vinto al cerchio agli Europei 2022 e poi non era più riuscita a festeggiare in questa specialità in ambito continentale, ma va ricordato che ai Mondiali 2023 conquistò l’argento. A completare il podio di specialità (evento non presente alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around) è stata l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.850), ieri dominatrice del concorso generale. A seguire l’israeliana Meital Maayan Sumkin (29.750) e la tedesca Darja Varfolomeev (29.400 per la Campionessa Olimpica).

Stiliana Nikolova ha poi firmato la doppietta dominando alla palla con 29.800, precedendo la tedesca Anastasia Simakova (28.700) e l’israeliana Meital Maayan Sumkin (28.600). Sofia Raffaeli ha commesso qualche sbavatura e si è fermata in quinta posizione (28.150), preceduta di un paio di decimi da Taisiia Onofriichuk (28.350).