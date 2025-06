Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: “Si gareggia un po’ al buio, palla da migliorare”

Sofia Raffaeli ha conquistato la qualificazione a due finali di specialità degli Europei 2025 di ginnastica ritmica, concludendo al quarto posto sia alla palla che al cerchio nell’ambito del turno preliminare sulla pedana di Tallinn (Estonia). La nostra portacolori occupa il terzo posto provvisorio nel concorso generale individuale e domani tornerà in scena per eseguire gli esercizi con le clavette e con il nastro, puntando a raggiungere nuovi atti conclusivi.

Sofia Raffaeli ha tracciato un bilancio di giornata attraverso i canali federali: “Il primo giorno di gara si gareggia un po’ al buio, non si sa quello che hanno fatto le altre e come andrà avanti la gara. Ho dato il massimo perché questi risultati faranno classifica per la squadra insieme a quelli dei gruppi“. La somma dei migliori esercizi delle individualiste e delle prove delle squadre definiranno il podio del team event, prova presente soltanto a Europei e Mondiali.

La fuoriclasse marchigiana ha poi proseguito: “Al cerchio di solito ho sempre un po’ di paura ma ho dato il massimo, c’è da migliorare e sono contenta della mia prima entrata a qui a Tallinn. Alla palla ho fatto tanti recuperi, c’è da migliorare e ci sto lavorando: non sono tanto contenta perché posso fare di più“.

L’azzurra è indubbiamente una delle grandi favorite per la conquista del titolo all-around dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver aperto la stagione con una vittoria in Coppa del Mondo sul giro completo: “Siamo in molte a giocarci il titolo europeo e le finali. Ci sono stati molti podi diversi in questa stagione, molte ginnaste di alto livello tra cui le olimpiche Varfolomeev e Nikolova, molte neo senior molto forti e Onofriichuk che è al secondo anno“.