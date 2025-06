Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli rompe il ghiaccio agli Europei: due esercizi brillanti in qualifica e pass per le finali

Sofia Raffaeli ha esordito brillantemente agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, cimentandosi con profitto nei primi due esercizi delle qualificazioni. La fuoriclasse marchigiana, presentatasi all’appuntamento dopo aver vinto il concorso generale di una tappa di Coppa del Mondo e la European Cup, ha eseguito due ottime prove sulla pedana di Tallinn (Estonia): prima si è fatta apprezzare al cerchio (29.600, 13.3 il D Score e 8.1 per l’esecuzione) e poi ha convinto con la palla, venendo premiata con il riscontro di 27.950 (11.9 come nota di partenza, 8.0 di pannello E).

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ha fatto registrare il terzo punteggio provvisorio in entrambe le specialità: al cerchio è preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev (30.000 per la Campionessa Olimpica all-around di Parigi 2024) e dalla bulgara Stiliana Nikolova (29.600); alla palla si è accodata a Nikolova (28.350) e alla tedesca Anastasia Simakova (28.050). Nel tardo pomeriggio scenderà in pedana l’ultimo gruppo e dunque la classifica potrebbe cambiare, ma l’azzurra si è nei fatti garantita la qualificazione alle finali di specialità in programma domenica.

Per quanto riguarda il concorso generale individuale, invece, Sofia Raffaeli si trova in seconda piazza (57.550) alle spalle di Stiliana Nikolova (57.950), mentre sono più distaccate l’israeliana Meital Maayan Sumkin (56.950) e la bulgara Eva Brezalieva (55.900). Va precisato che l’ammissione alla finale all-around si basa sulla somma di tre punteggi: ad esempio Varfolomeev ha deciso di non gareggiare alla palla e dunque risulta attardata, ma avrà modo di fare registrare gli altri due riscontri nella seconda metà del preliminare. Domani avremo un quadro più dettagliato al termine della seconda parte di qualificazione che prevede esercizi con clavette e nastro.

Tara Dragas si trova in ottava posizione con il cerchio (28.000, 12.3 il D Score e 7.7 per l’esecuzione): al momento l’azzurra, già salita su un podio di specialità in Coppa del Mondo nel corso di questa stagione, è l’ultima delle qualificate all’atto conclusivo con questo attrezzo e deve sperare che nessuna atleta dell’ultimo gruppo la scavalchi per raggiungere l’obiettivo. La friulana non si è poi esibita alla palla (vale lo stesso discorso fatto per Varolomeev), dove si è invece distinta Alice Taglietti, attualmente decima con 26.900.