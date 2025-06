Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: “Potevo fare meglio, devo rifarmi in finale”. Dragas: “Bene con le clavette”

Sofia Raffaeli e Tara Dragas si sono distinte nelle qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: la marchigiana ha staccato il pass per le finali di specialità in tutti gli attrezzi, mentre la friulana si è meritata il biglietto per gli atti conclusivi con clavette e nastro. Domani entrambe le azzurre saranno impegnate nella finale del concorso generale individuale e potranno puntare al podio. Le nostre portacolori hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali.

SOFIA RAFFAELI: “Sono contenta per questa qualificazione, sono riuscita a portare a termine quattro esercizi senza errori. Potevo fare meglio sia oggi che ieri, alla palla ho tolto alcune cose per non sbagliare e spero di rifarmi nei prossimi due giorni, a rifarmi in tutti gli esercizi“.

TARA DRAGAS: “In questi due giorni l’attrezzo su cui mi sono sentita meglio sono le clavette perché sono riuscita a farle meglio, ho saltato meno cose, mi sono sentita più convinta e determinata in pedana. Come composizione mi piace il nastro, sono una persona solare e in quell’attrezzo riesco a dimostrarlo meglio. Mi ispiro al carattere di Sofia perché la sua determinazione non ce l’ha nessuna, quella a cui mi ispiro di più è Halina Harnasko“.