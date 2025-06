Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli firma il bronzo con le clavette: secondo podio agli Europei

Sofia Raffaeli prosegue la sua brillante domenica agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si concludono nella giornata odierna sulla pedana di Tallinn (Estonia). Dopo la medaglia d’argento conquistata al cerchio, la fuoriclasse marchigiana si è distinta anche alle clavette e ha messo le mani su un brillante bronzo: l’esecuzione sulle note della struggente “Cu ti lu dissi“, grande classico siciliano, è stata di indubbio impatto e meritevole di un piazzamento sul podio.

L’allieva di Claudia Mancinelli, bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha convinto per una toccante interpretazione e per delle buone difficoltà portate in gara, superate agevolmente destreggiandosi abilmente con l’insidioso doppio attrezzo. Il vulcano di Chiaravalle ha chiuso con il punteggio di 29.400 (13.2 la nota di partenza, 8.100 di esecuzione, 8.100 per l’artisticità), confermandosi sul podio di specialità continentale dopo gli ori del 2022 e del 2023 e l’argento di dodici mesi fa.

Sofia Raffaeli ha chiuso ampiamente distaccata dalla prime due posizioni di questa finale di specialità (prova non prevista alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around). La bulgara Stiliana Nikolova e l’ucraina Taisiia Onofriichuk sono state entrambe premiate con 30.400, ma il titolo è stato conquistato dalla bulgara in virtù di una migliore esecuzione (8.050 contro 8.000) ed è così arrivata la tripletta d’oro dopo i trionfi con il cerchio e con la palla.

Tara Dragas ha purtroppo perso l’attrezzo e ha chiuso al sesto posto (27.250) alle spalle dell’ucraina Polina Karika (28.600) e delle cipriota Vera Tugolukova (27.650). La tedesca Darja Varfolomeev ha poi vinto al nastro con 30.650, precedendo l’israeliana Meital Maayan Sumkin (29.550) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.500). Sofia Raffaeli ha concluso in quarta posizione (28.750), precedendo Tara Dragas (28.150).